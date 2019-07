Themen in diesem Artikel Crailsheim

Die Schmerachgruppe holt sich die NOW ins Boot. Die kümmert sich künftig um die Betriebsführung der Wasserversorgung innerhalb des Zweckverbands.

Für sauberes Trink­wasser zu sorgen, gehört zu den wichtigsten Aufgaben einer Kommune – so auch in Ilshofen, Kirchberg und Vellberg. Der Zweck­verband Wasserversorgung Schmerachgruppe (siehe Info) bezieht sein Wasser zu 100 Prozent von der Nordostwasserversorgung in Crailsheim (NOW). Die Mitglieder der Schmerachgruppe stimmten kürzlich einstimmig zu, der NOW künftig auch die Betriebsführung zu übergeben. Zuvor gab es eine kurze Erläuterung durch Martin Blessing, Vorsitzender der Schmerachgruppe und Bürgermeister von Ilshofen.

Scheidender Wasserwärter ist einer der Gründe für die Abgabe an die NOW

Dem vorangegangen war eine fast zweistündige nicht öffentliche Sitzung, bei der die Vertreter der Gemeinden die Varianten und Angebote zweier Anbieter abwogen. Die technische Betreuung der Wasserleitungen betrifft konkret den Teil des Leitungsnetzes zwischen den Zuleitungspunkten der NOW und den Ortsnetzen samt Hochbehältern und dem Wasserturm in Ilshofen.

Dieses Netz wird derzeit von einem Wasserwärter betreut. „Aber eigentlich ist das ein 100-Prozent-Bedarf“, erläutert Blessing. „Schon bei Urlaubs- oder Krankheitszeiten wird es eng.“ Technischer und personeller Support kam deshalb in der Vergangenheit ohnehin schon von außen.

Abgesehen davon habe sich die rechtliche Situation schon vor einiger Zeit dahingehend geändert: Wasserversorgungen ab einer gewissen Größe brauchen einen Wassermeister zur Betreuung der Anlagen. „Von der Größe fallen wir mit unseren 11.000 Haushalten darunter“, sagt der Verbandsvorsitzende.

Da der derzeitige Stelleninhaber, Wasserwärter Wolfgang Mros, außerdem in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen wird, sei es jetzt an der Zeit, die Betriebsführung der Schmerachgruppe grundsätzlich zu überdenken, erläutert Blessing. Deshalb übernimmt das künftig die NOW: „Jetzt haben wir auch eine strategische Sicht von außen auf das Leitungsnetz. Dieses technische Know-how überforderte die Kommunen.“

Wetter Landwirtschaft Immer noch zu wenig Regen – Wald und Felder sind zu trocken Im Wald und auf den Feldern der Region wird mehr Regen benötigt. Die Früchte auf den Feldern sehen zurzeit gut aus, im Forst sieht die Lage durch den dürren Sommer 2018 angespannter aus.

Kosten: 35.000 im Jahr

Die NOW übernimmt die Betriebsführung natürlich nicht kostenlos. 35.000 Euro im Jahr wird die Schmerachgruppe zahlen. „Das wird sich auch auf den Wasserpreis auswirken“, meint Blessing. Dafür seien aber jeweils die Kommunen zuständig. Der Schultes rechnet mit einer Erhöhung von acht bis neun Cent pro Kubikmeter. Der Vertrag mit der NOW läuft erst einmal zehn Jahre, der Ilshofener Wasserwärter bleibt Angestellter der Stadt Ilshofen, wird aber von der NOW eingesetzt.

