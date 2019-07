Ilshofen stellt den probeweisen Heimtransport für die Kindergartenkinder wieder ein. Das Taxi fährt allerdings weiter - diesmal aber für die begleitenden Eltern.

Das Problem ist in vielen Kommunen das gleiche: Bringen Erzieherinnen Kindergartenkinder für die Heimfahrt zum Bus, bleiben sie verantwortlich – und persönlich haftbar – bis das Kind bei den Eltern angekommen ist. Dies hat in letzter Zeit immer mehr Städte und Gemeinden dazu veranlasst, die Heimfahrt für die Kindergartenkinder komplett zu streichen. Das kann eine Gemeinde getrost tun, denn der Transport vom und zum Kindergarten ist rein rechtlich Aufgabe der Eltern und nicht der Kommune.

Werden Kindergartenkinder doch transportiert, ist das eine freiwillige Leistung, wie die morgendliche Hinfahrt der Kinder. Denn da setzen die Eltern die Kinder in den Bus – was haftungsrechtlich für die Kommunen kein Problem ist. Auch in Ilshofen ist das so. Doch anstatt die Heimfahrt wie andernorts einfach zu streichen, hatten sich die Gemeinderäte vor einem halben Jahr dazu entschlossen, die Kindergartenkinder mit dem Taxi in die Teilorte zu transportieren, probeweise bis zum Ende des jetzt auslaufenden Kindergartenjahrs.

Dieser Taxitransport hat nach anfänglichen Schwierigkeiten auch ganz gut geklappt, doch der Verwaltungsaufwand ist hoch und der Service teuer. „Als freiwillige Aufgabe können wir das auch finanziell nicht verantworten“, erklärte Bürgermeister Martin Blessing.

30.000 Euro im Jahr und mehr wären es, wenn mehr Kinder dazukommen, schätzte Elke Adler, die bei der Stadt Ilshofen für die Kindergärten zuständig ist. Deshalb schlug die Verwaltung den Gemeinderäten vor, die Hinfahrt der Kinder wie gehabt zu unterstützen, die Rückfahrt aber ersatzlos zu streichen.

Taxi fährt Eltern zu den Kindergärten

Doch da hatte die Verwaltung die Rechnung ohne den Rat gemacht. Das Geld, so Gemeinderat Thomas Gehring, sei doch gut angelegt. „Die Verwaltung soll doch stolz dastehen und sagen: Wir machen etwas für junge Familien.“ Deshalb stellte er den Antrag, den Taxitransport auch in Zukunft anzubieten, und zwar kostenlos für die Eltern.

Stadtrat Bernd Fischer stellte einen ähnlichen Antrag: Er plädierte auch für einen Taxitransport, aber mit finanzieller Beteiligung der Eltern. Sein Kollege Rudolf Berger hatte eine andere Idee, die er ebenfalls als Antrag einbrachte: Das Taxi soll danach keine Kinder mehr fahren, dafür aber Eltern, die die Kinder im Bus begleiten. Dabei holt das Taxi diese Eltern auf einer Rundfahrt zu Hause ab und bringt sie zu den Kindergärten. Von dort aus fahren sie mit dem Bus und mit den Kindergartenkindern wieder heim. Das Taxiunternehmen soll dabei mit der Stadt abrechnen und die wiederum berechnet den Eltern einen Pauschalbetrag von 30 Euro.

Klares Ja zum Eltern-Taxi

Bei der dann folgenden Abstimmung fielen die beiden Taxi-Anträge und der Vorschlag der Verwaltung (gar kein Taxi mehr) durch. Der Vorschlag mit den Busbegleitpersonen von Rudolf Berger wurde mit 16 Jastimmen, zwei Neinstimmen und zwei Enthaltungen angenommen.

