Veranstaltungen wie der BWK-Arena-Cup leben von ihren Helfern. Dabei kommt es nicht nur auf eine große Anzahl an helfenden Händen an, sondern auch auf eine große Vielfalt an Fähigkeiten. Julian Wüstner und Steffen Gronemann sind zwei der fleißigen Helfer.

Herr Wüstner, Herr Gronemann, Sie sind beide Bestandteil des Organisationsteams beim BWK-Arena-Cup. Welche Rolle füllen Sie denn aus?

Steffen Gronemann: Vor dem Turnier kümmern wir uns hauptsächlich um die Funktionserweiterung der Turniersoftware. Des Weiteren hilft Julian noch bei Technikfragen. Dies beinhaltet Auslegung, Aufbau und Betreuung der Technik während des Turniers. Während der Turniertage sind wir Teil der Turnierleitung und steuern die Turniersoftware.

In dieser Funktion müssen Sie über die beiden Turniertage jede Aktion im Spiel sehr aufmerksam beobachten, um das Spielgeschehen korrekt darzustellen. Können Sie das Wochenende da überhaupt genießen?

Julian Wüstner: Im Zusammenspiel mit den Trainer- beziehungsweise Spielerabenden ist es schon etwas anstrengend, das Spielgeschehen die ganze Zeit konzentriert zu beobachten. Alles in allem macht es aber Spaß, den Jungs beim Kicken zuzusehen, da das Niveau in dem Alter schon sehr hoch ist. Außerdem sitzt man in der Turnierleitung ja nicht alleine, so ist die eine oder andere Pause schon möglich.

Die ersten neun Jahre waren Sie, Herr Wüstner, noch allein für die Software zuständig. Seit letztem Jahr haben Sie Unterstützung durch Steffen Gronemann bekommen. Wie kamen Sie auf ihn?

Wüstner: Wir arbeiten im gleichen Unternehmen. Steffen unterstützte mich schon gelegentlich mit seinem Wissen bei der Programmierung. Irgendwann hatte er so viele Ideen hinsichtlich Optimierungspotenzial, da lag es für mich auf der Hand, ihn mit ins Team zu holen. Viele Überredungskünste waren nicht vonnöten.

Was war für Sie der entscheidende Grund, die Anfrage von Herrn Wüstner anzunehmen und mit ins Orgateam einzusteigen?

Gronemann: Durch Julian bekam ich schon vor der neunten Auflage Einblicke in das Projekt – sowohl bei der Software als auch beim BWK-Arena-Cup allgemein. Ich fand das Gesamtpaket damals schon sehr interessant. Als schließlich die Anfrage von Ju­lian kam, und wir über die Möglichkeiten redeten, brauchte ich nicht lange zu überlegen und habe zugesagt. Zudem kenne ich ein paar Kollegen aus dem Orgateam schon sehr lange, was den Einstieg natürlich noch einfacher gemacht hat.

Vor der Jubiläumsauflage des BWK-Arena-Cups haben Sie sich dazu entschieden, die Turniersoftware komplett neu zu schreiben. Was hat Sie dazu bewogen?

Gronemann: Hierzu muss man wissen, dass Julian aus dem Gebiet der Maschinenprogrammierung kommt und dieses Projekt ohne großes Vorwissen bezüglich der Windowsprogrammierung seit der ersten Auflage erstellt hat. Zudem ist die Software mit jedem Jahr gewachsen. Dabei ist die Dynamik des Projekts ein wenig auf der Strecke geblieben. Beispielsweise musste Julian vor jeder Auflage das Projekt nochmals editieren, um die Teams, et cetera anzupassen. Wir wollten diesbezüglich die Software dynamischer und modularer gestalten. Die neue Version bietet hier nun deutlich mehr Möglichkeiten und vor allem können jetzt Turniere einzeln erstellt werden, ohne dass die Software angepasst werden muss. Das kann jetzt eigentlich jeder bedienen, wie zum Beispiel Excel oder eine Handy-App.

Können Sie abschätzen, um wie viele Stunden Programmierarbeit es sich dabei handelte?

Gronemann: Julian meinte zu Beginn, ich solle doch mal die Arbeitsstunden mitschreiben … nach circa 70 Stunden habe ich allerdings aufgehört zu zählen. Mittlerweile sind es auf jeden Fall deutlich über 100 Stunden.

Wüstner: Schwer zu schätzen. Auch ich habe irgendwann aufgehört, die Stunden zu notieren. Meistens verbrachte ich die Pausenzeiten während der Arbeit und die Abend- und Nachtstunden zu Hause mit Programmieren. Dies war nötig, um noch ein geregeltes Familienleben aufrecht zu erhalten. Ab und an gab es auch nächtliche Programmiersessions mit Steffen zusammen. Diese gingen während des Endspurts teils weit über Mitternacht hinaus.

Was machen Sie eigentlich sonst so, wenn Sie nicht gerade eine Software für ein Jugendfußballturnier programmieren?

Wüstner: Es gibt als Familienvater und Häuslesbesitzer immer etwas zu tun. Auch wenn dies vor und während des Turnieres deutlich zu kurz kommt.

Gronemann: Ich spiele sowohl Tischtennis als auch Tennis aktiv in Roßfeld. Zudem findet man mich des Öfteren mit Freunden und Arbeitskollegen vor dem Dartboard beim Pfeilewerfen.