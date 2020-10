Am 9. und 10. Januar hätte der 12. BWK-Arena-Cup in der Arena Hohenlohe instattgefunden. Hätte, wenn es normale Zeiten wären. Doch wie vielen anderen Veranstaltungen der vergangenen und zukünftigen Monate hat dieeinen Strich durch die Rechnung gemacht. „COVID-19 ist überall präsent und wir als Bevölkerung haben eine große Verantwortung, dass die Situation sich nicht verschlechtert und die Zahl derniedrig bleibt“, haben die Veranstalter des Jugendfußballturniers am Donnerstag an die Teilnehmer geschrieben.