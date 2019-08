Eine Dreijährige aus Ilshofen ist am Dienstag unbeobachtet in einen Anhänger geklettert - und ist darin bis nach Jagstheim gereist.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ihr eine eine 29-jährige Mutter aus Ilshofen am Dienstag gegen 20 Uhr, dass ihre dreijährige Tochter bereits seit einer Stunde fehle. Als eine Polizeistreife eintraf, wusste die Mutter bereits mehr über den Aufenthaltsort ihres Kindes. So hatte sie erfahren, dass das Mädchen wohl einen unbeobachteten Moment genutzt hatte und in einen Anhänger geklettert war, den die Familie für einen Umzug benutzt hatte. In diesem Anhänger war die Kleine dann bis in den Crailsheimer Stadtteil Jagstheim gefahren - wo die Ausreißerin dann von Verwandten entdeckt wurde. Das Mädchen hat das Abenteuer augenscheinlich unbeschadet überstanden und konnte wieder zu seiner Mutter gebracht werden.

Das könnte dich auch interessieren:

Prozess Von der Kundenbetreuerin bestohlen Wegen des Verdachts auf Untreue und Urkundenfälschung muss sich eine ehemalige Bankangestellte der Bissinger Filiale der Südwestbank jetzt vor Gericht verantworten.

Schrebergärten in Obersontheim Diebe können Idylle nicht trüben In den Schrebergärtem am Obersontheimer Friedhofsweg lassen sich die Kleingärtner von Einbrüchen nicht schrecken. Da sie nicht als Verein organisiert sind, genießen sie viele Freiheiten.