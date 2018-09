Landkreis Hall / swp

Das Fränkische Volksfest in Crailsheim steht an und kurz darauf startet schon die Muswiese. Das ganze Jahr ist voll mit schönen Festen mit tollen Märkten - auch welchen die wir schon gefeiert haben, wie dem Gaildorfer Pferdemarkt im Frühling und dem Haller Jakobimarkt im Sommer.

