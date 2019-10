Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will nicht rütteln an der Kostenerstattung für homöopathische Behandlungen. Dabei bezweifeln Studien deren Wirksamkeit über den Placebo-Effekt hinaus. Das bedeutet, dass Globuli und Co. nur wirken, weil der Patient denkt, dass sie eine Wirkung haben. Tatsächlich sind die Behandlungen auch bei den Krankenkassen umstritten. Es gibt einige, die übernehmen die Kosten, andere jedoch zahlen nicht dafür.

