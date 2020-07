Seit drei Wochen haben die Schulen im Haller Landkreis wieder geöffnet. Das Homeschooling bleibt aber parallel bestehen. Wie es nach den Sommerferien weitergeht, ist fraglich. Dennoch ziehen Schulleiter jetzt schon Schlüsse aus der Zwangspause und machen sich Gedanken über die Zukunft des digitalen Lernens.

Frank Nagel, Schulleiter des Haller Gymnasiums bei St. Michael (GSM) ist überzeugt: „Der Einsatz von digitalen Medien und einer Lernplattform kann die Organisation von Lernmaterialien erleichtern sowie zur abwechslungsreichen Gestaltung des Unterrichts und des eigenständigen Lernens beitragen." Am GSM gab es schon vor Corona ein Tauschverzeichnis für Schüler und Lehrer. Über eine Ordnerstruktur können klassenweise Aufgaben verteilt werden. Bewährt habe sich die Lernplattform „MS Teams". Sie biete Gestaltungsspielraum sowie Interaktion zwischen Lehrern und Schülern. Außerdem erleichtere sie individuelle Unterstützung. „Ich wünsche mir, dass das Land, ähnlich wie Bayern oder Österreich, einen Rahmenvertrag mit Microsoft abschließt, der uns eine langfristige und nachhaltige Lösung mit ,MS-Teams Education' garantiert", so Nagel.

Dennoch betont er, dass digitales Lernen nicht den Unterricht im Klassenzimmer ersetzt. „Ein wichtiger Baustein von erfolgreichem Lernen ist die Lehrerpersönlichkeit."

Schüler sind abgetaucht

Auch Urban Brändle, Schulleiter der Haller Realschule Schenk­ensee bekräftigt: „Digitales Lernen darf geregelten Unterricht lediglich ergänzen.“ Während des Homeschoolings hätte sich zwar oft eine persönlichere Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülern entwickelt. „Es gab aber auch Fälle, in der die Schüler komplett abgetaucht sind“, schildert Brändle.

Um digitales Lernen erfolgreich zu etablieren, brauche es unter anderem schlüssige Unterrichtskonzepte, ausgebildete Lehrer sowie Schüler, die die technischen Voraussetzungen zu Hause haben und im Umgang mit der Lernplattform gut geschult werden. Eine wichtige Rolle würden dabei auch die Eltern spielen.

Bis zu den Ferien bietet die Schule Workshops und Sprechstunden an, um Probleme mit der Lernplattform auszuräumen. Daneben sei geplant, ausreichend Laptops als Leihgeräte bei einem weiteren Lockdown zur Verfügung zu stellen. „Digitales Lernen wird in den Fachplänen sinnvoll eingebaut und im Rahmen eines verbindlichen Moduls ab Klasse 5 auch geschult“, so Brändle.

Kein PC, Drucker oder Internet

An der Parkschule Gaildorf gab es vor Corona noch kein digitales Angebot für das Fernlernen, teilt Rektorin Elke Häußler mit. Im Unterricht dagegen schon. So seien zum Beispiel alle Lehrer mit Tablets ausgestattet.

Während des Homeschoolings traten einige Probleme auf. „Wir hatten nicht von allen Eltern und Schülern die Mailadressen“, zählt Häußler auf. „Für viele Haushalte war das Ausdrucken finanziell nicht machbar, vor allem bei mehreren Kindern. Oft war nur ein PC vorhanden, den alle benutzten.“ Vielen Familien fehlte generell die Hardware. Hier organisierten die Schulsozialarbeiterinnen Laptops und Drucker. „Es werden aber noch viele Geräte benötigt. Wir warten dringend auf die Mittel, die von Bund und Land zugesagt wurden“, sagt Häußler.

Viele Lehrer nutzten zunächst das Kommunikationsprogramm „Zoom". „Dieses und andere digitale Werkzeuge wurden im Lauf der Zeit aus datenschutzrechtlichen Gründen verboten", so die Rektorin. Erklärvideos sollen weiterhin genutzt werden. Außerdem hat die Schule die Lernplattform „Moodle" eingerichtet.

Auch am Crailsheimer Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) war das digitale Angebot vor Corona zunächst beschränkt, berichtet der stellvertretende Schulleiter Volker Böck. Es bestand lediglich aus einem System, über das Dateien abgelegt und abgerufen werden können. Zu Beginn des Homeschoolings hielten Lehrer und Schüler via E-Mail Kontakt. Doch hier merkte man schnell: Das ist keine Dauerlösung.

Das Programm „Nextcloud" wurde angeschafft. Es verfügt unter anderem über eine Chatfunktion. Das war der Schule besonders wichtig, betont Böck mehrmals. So können Lehrer gezielt auf Schüler zukommen und andersherum genau so. Bald sollen alle Klassen Zugriff auf die Cloud haben. „Wir müssen aber erst sicherstellen, dass wir alle Schüler damit erreichen", so Böck.

Flächendeckendes W-Lan fehlt

Digitale Medien sollen auch im Präsenzunterricht verankert werden. Ein Problem ist, dass das LMG kein flächendeckendes W-Lan hat. Auf dem Medienentwicklungsplan steht der Wunsch danach an erster Stelle. Dann soll es Livestreams des Unterrichts für Schüler geben, die zu einer Risikogruppe gehören und weiterhin zu Hause lernen. In Zukunft sollen zwei Pilotklassen den Unterricht mit einem Tablet testen und es soll ein digitaler Terminkalender für die Schule erstellt werden. Die Cloud werde voraussichtlich weiterhin genutzt.

Auch Böck zieht den Schluss, dass digitales Lernen den Präsenzunterricht nicht ersetzen kann. Das Homeschooling habe aber auch viele Vorurteile beseitigt. Die Lehrkräfte würden nun viel mehr Chancen in der Digitalisierung sehen. Allerdings hat Böck auch festgestellt, dass der Prozess langwierig ist. Er beinhalte Fortbildungen, Datenschutz und das Reagieren auf schnelle Entwicklungen.