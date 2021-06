Chris und Helmut Müller betreiben eine Zimmerei in Schwäbisch Hall-Wielandsweiler. Weil das geschnittene Material knapp wird, kauften sie in dieser Woche 80 Festmeter Fichten-Stammholz. Darauf werden sie nicht lange sitzenbleiben. Sie werfen ihre alte Sägerei wieder an. Die Menge könnte 50 Kubikmeter Schnittholz ergeben. © Foto: just