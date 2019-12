Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft (BESH) hat beim Deutschen Patentamt den Antrag gestellt, die Kollektivmarken „Hohenloher Landschwein“ und „Hohenloher Weiderind“ als geografisch geschützte Angabe (g.g.A.) einzutragen. Die beiden Begriffe sollen nach Abschluss des Verfahrens in die im Sommer gegründete „Qualitäts- und Schutzgemeinschaft für Agrar- und Landesprodukte aus der Region Hohenlohe“ eingebracht werden. Die BESH teilt weiter mit: „Wie bisher, so können auch in Zukunft alle Erzeuger und Verarbeiter in Hohenlohe die geschützten geografischen Angaben kostenfrei nutzen, wenn die Schlachttiere nachweislich aus Hohenlohe stammen.“

Mit der Eintragung als g.g.A. sind neue Bedingungen verknüpft. Dabei ändert die BESH zwei bislang kritisierte Punkte: Nicht nur der BESH-eigene Beratungsdienst soll die Einhaltung der Richtlinien kontrollieren. Das Regierungspräsidium Karlsruhe könne weitere Kontrollinstitute damit beauftragen. Zudem sollen alle Schlachtstätten im Bereich Hohenlohe die Tiere verarbeiten können, sofern die Vorgaben eingehalten werden, so die BESH.

Dies sind die BESH-Qualitätsrichtlinien für das Hohenloher Landschwein

Zu den Qualitätsrichtlinien gehört beispielsweise gentechnik-freies Futter, das zu 50 Prozent aus Hohenlohe stammt. Die Tiere sollen in der Endmast 20 Prozent mehr Platz bekommen, als es der Mindeststandard vorsieht. Gewerbliche Tiertransporte sind verboten, die Fahrzeuge sind mit rutschfestem Boden auszustatten und einzustreuen. Im Schlachthof soll den Tieren eine Ruhephase gewährt werden. Stöcke oder Elektrotreiber dürfen nicht eingesetzt werden.

Bauernverband lehnt Anforderungen ab

Der Bauernverband dagegen ist der Auffassung, es sollten alle Landwirte „ohne Einschränkungen vom positiven Ruf unserer Region profitieren“ können. Jeder Bauer in Hohenlohe soll die Begriffe verwenden dürfen. „Eine Verengung auf willkürlich und von einer einzelnen Organisation bestimmte Produktions- und Verarbeitungsregeln lehnen wir im Interesse aller Bauern und Metzger in Hohenlohe ab.“