Der Hohenlohekreis hat es in letzter Zeit nicht leicht, was Krankheiten angeht. Im Februar brach in Bretzfeld die Geflügelpest (Vogelgrippe) aus , was zuführte. Danach folgte das für Menschen gefährliche Coronavirus, das den Kreis hart traf . Und während sich die Corona-Lage nun langsam entspannt, sind die Tiere erneut in Gefahr.