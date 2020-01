Es ist davon auszugehen, dass im Dreieck Hall-Crailsheim-Mergentheim jährlich 3700 Arbeitskräfte von auswärts angeworben werden müssen, um die freiwerdenden Stellen zu besetzen. Auf die Lebensqualität Hohenlohes in Kombination mit den Karriereperspektiven in den Unternehmen will das Städtenetzwerk aufmerksam machen. So könnten genug Fachleute von außerhalb gefunden werden, hofft Hohenlohe Plus.

Gegründet hat sich das Städtenetzwerk 2018. Jetzt will es in die operative Phase starten. Im zurückliegenden Jahr wurden die Marke und das Erscheinungsbild entwickelt und Workshops veranstaltet, schreibt Hohenlohe Plus in einer Pressemitteilung.

Mit Martin Buchwitz gibt es seit einigen Monaten einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Mit dem Evangelischen Schulzentrum Michelbach sowie den Unternehmen Recaro und Rommelag verfügte der Verein bereits über namhafte Mitglieder, die jetzt mit der Südwest Presse Hohenlohe und den Unternehmen Würth und EBM-Papst erweitert werden.

Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der EBM-Papst-Gruppe, neues Mitglied bei Hohenlohe Plus, zu den Gründen für die Mitgliedschaft: „Die Themen demografischer Wandel sowie Gewährleistung einer nachhaltigen Infrastruktur sind für uns bedeutend. Hohenlohe Plus ist daher eine bemerkenswerte Initiative, die wichtige Zukunftsthemen über die Kreisgrenzen hinweg angeht und auf die Attraktivität der Region aufmerksam machen wird.“

Norbert Heckmann, Sprecher der Geschäftsleitung der Adolf Würth GmbH & Co. KG über die Gründe der Mitgliedschaft: „Der Verein ist ein wichtiger Baustein, um die Region mit ihren attraktiven Karrieremöglichkeiten und Lebensräumen besser zu positionieren.“

der größten Unternehmen in der Region: Würth (71 000 Mitarbeiter), Schwäbisch Hall (14 000, inklusive Außendienst), EBM-Papst (11 500), Berner (9000) Leonhard Weiss (4000).