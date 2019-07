Wo könnte es bei dieser Hitzewelle in Hohenlohe richtig heiß werden? Unser Wetterexperte Andreas Neumaier gibt einen Tipp ab.

Europa beginnt zu glühen, das könnte ein denkwürdiger Donnerstag werden. Bis 44 Grad in Frankreich, und zwar in Regionen, in denen es kein rettendes Meer gibt. 42 Grad sind bis hoch in die südlichen Niederlande möglich, und auch in Nordrhein-Westfalen könnte mit 41 Grad im Schatten ein neuer absoluter Hitzerekord für Deutschland fallen.

Da muss sich das fränkische Kitzingen anstrengen, um die Schärpe des bisher heißesten Ortes der Republik nicht an den Rhein abgeben zu müssen.

Die 40 werden wir in Hohenlohe nicht ganz schaffen, aber mal ehrlich: Braucht ja auch kein Mensch, es langt auch so! Stellvertretend für Hohenlohe müsste Kirchberg 37,4 Grad überschreiten, um einen neuen Allzeitrekord aufzustellen.

Waldbrandgefahr Crailsheim schließt seine Grillplätze Die Stadt Crailsheim zieht Konsequenzen aus der gegenwärtigen Hitze und schließt die Grillplätze.

Die nächstgelegene Wetterstation mit langer Messreihe finden wir dann erst in Öhringen, dort gilt es 38,9 Grad auf den Kopf zu stellen. Beide Rekorde sind rechnerisch durchaus möglich, denn wir gelangen in den Bereich von 36 bis 38 Grad.

Bei der Jagd auf die letzten Zehntel kommt es aber auf viele Faktoren an: Wind oder Schleierwolken können hier und da ein paar entscheidende Zehntelgrad fehlen lassen, oder eben auch nicht. Das sind allerdings auch nur die statistische Spielchen, denn sengend heiß ist es so oder so.

In den Alpen liegt die Nullgradgrenze übrigens über 5000m, und damit taut es selbst auf Europas höchsten Gipfeln.

Am Donnerstag gegen Spätnachmittag und Abend sind mit zunehmender Schwüle dann erste, heftige Hitzegewitter möglich, und die Temperaturen knicken in den nächsten Tagen etwas ein. Es bleibt aber schwül warm bis heiß.

Das könnte dich auch interessieren:

Hitzefrei in Baden-Württemberg und Bayern Gibt es Hitzefrei im Büro? Hohe Temperaturen, unerträgliche Hitze: Beim aktuellen Sommerwetter kommen auch Schüler und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg und Bayern ins Schwitzen. Doch haben sie tatsächlich ein Recht auf Hitzefrei? Und wie gehen Rektoren und Arbeitgeber mit der Situation um?