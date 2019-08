Nach Überfall und Messerstecherei: CDU-Mann Arnulf von Eyb fordert mehr Polizei.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Arnulf von Eyb fordert eine stärkere Polizeipräsenz im öffentlichen Raum und mehr Geld für die innere Sicherheit. Das sei notwendig, so von Eyb in einer Mitteilung, „um die Menschen zu beruhigen und ihnen das Gefühl von Sicherheit zurückzugeben“.

Der Politiker aus Dörzbach bezieht sich mit seiner Forderung auf zwei Straftaten, die am Donnerstag, 1. August, im Hohenlohekreis begangen worden sind. Zunächst wurde die Volksbank in Kupferzell überfallen, wenige Stunden später gab es in der Öhringer Innenstadt eine Messerstecherei, bei der ein Mann schwer verletzt worden war. Das habe, so von Eyb, „bei vielen Menschen Unruhe ausgelöst und den Eindruck verstärkt, dass wir hier auch in Hohenlohe in unsicheren Zeiten leben und die Sicherheitslage sich verschlechtern würde“. Tatsächlich stagniere die Zahl der Straftaten. Aus Polizeikreisen sei zu vernehmen, dass sich dieser Trend auch 2019 fortsetze.

Polizei Schwäbisch Gmünd Mann wegen Drogen verhaftet In Schwäbisch Gmünd hat die Polizei einen Mann wegen Verdachts auf Drogenhandel verhaftet. Man fand bei ihm die Drogen Heroin und Kokain.

Stärkere Polizeipräsenz soll Sicherheitsgefühl stärken

„Ich werbe daher immer wieder mit der guten Sicherheitslage in Hohenlohe und kann nur davor warnen, diese Fälle politisch zu missbrauchen“, sagt der Rechtsanwalt. Die verbesserte Sicherheitslage sei in erster Linie auch ein Ergebnis der guten und engagierten Polizeiarbeit.

Dennoch fordert von Eyb stärkere Polizeipräsenz und mehr Geld für die innere Sicherheit. Dieser Wunsch ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil die CDU innerhalb der grün-schwarzen Landesregierung das Innenressort verantwortet. Innenminister und damit für die Polizei zuständig ist von Eybs Parteifreund Thomas Strobl.

Von Eyb ist seit 2011 Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Im Wahlkreis Hohenlohe, zu dem auch die Gemeinden, Blaufelden, Braunsbach, Gerabronn, Langenburg, Schrozberg und Untermünkheim gehören, wurde er jeweils direkt gewählt.

Das könnte dich auch interessieren:

Eine irre Verhandlung Beschuldigter mit langer Anklageliste steht vor dem Balinger Amtsgericht Was am Montag vor dem Balinger Amtsgericht passierte, dürften selbst langjährige Juristen noch nicht oft erlebt haben.