Kirchberg Hohe Verluste versetzen Firmen den Todesstoß

Kirchberg / Erwin Zoll

Insolvenzverschleppung, Bankrott und Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen wirft Oberstaatsanwalt Oliver Knopp einem heute 61-jährigen Sozialpädagogen vor, der alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer von „Mut zur Zukunft“ (MZZ) im Kirchberger Teilort Gaggstatt war, einer Betreuungseinrichtung für schwer erziehbare Jugendliche.

Am 26. April 2014 hatte der Geschäftsführer, der heute in Schleswig-Holstein wohnt, für seine beiden Unternehmen, die „Mut zur Zukunft Kinder- und Jugendhilfe“ und die „Mut zur Zukunft Lernwerkstatt“ Insolvenz beantragt. Schon am 31. Dezember 2013 jedoch sollen die beiden Firmen überschuldet gewesen sein und einen Verlust von zusammen fast 500 000 Euro angehäuft haben. Spätestens am 31. Januar hätten nach Auffassung des Oberstaatsanwalts die Insolvenzanträge für beide Firmen gestellt werden müssen. Nach Angaben des Insolvenzverwalters, des Heilbronner Rechtsanwalts Ado Nika, beliefen sich die Verbindlichkeiten beider Unternehmen auf 1,15 Millionen Euro. Mit lediglich 61 000 Euro wurden die Gläubiger im Insolvenzverfahren abgefunden. Der Schaden, der durch die Pleite entstanden ist, beträgt also fast 1,1 Millionen Euro.

Von Februar bis Mai 2014, also auch noch nach dem Insolvenzantrag, hat der Geschäftsführer in 53 Fällen Geld von Konten der „MZZ Kinder- und Jugendhilfe“ in bar abgehoben oder auf sein privates Konto überwiesen. Mal waren dies 200 oder 500 Euro, meistens handelte es sich um 1000 Euro, aber auch 4000, 5000 oder 12 100 Euro wurden transferiert – im Schnitt jeden zweiten Tag. Dieses Geld, in der Summe rund 83 000 Euro, soll der Angeklagte für private Zwecke verwendet haben. Träfe dies zu, wäre dies ein klassischer Fall von Bankrott. Der Angeklagte hätte dann dem Unternehmen Vermögenswerte entzogen, mit denen Gläubiger hätten befriedigt werden können.

Vor dem Schöffengericht, unter dem Vorsitz von Dr. Stefan Heinz, räumte der Geschäftsführer diese Transaktionen ein. Er und sein Verteidiger, der Haller Rechtsanwalt Michael Donath, betonten jedoch, das Geld sei ausschließlich für Zwecke des Unternehmens verwendet worden. Unter anderem sei das Geld an die Erziehungsstellen geflossen, in denen Anfang 2014 noch etwa 18 Jugendliche betreut wurden, um damit Lebensmittel zu kaufen.

Dass ein Teil des Gelds zunächst auf das private Konto des Geschäftsführers überwiesen worden sein soll, um dann in bar an die Empfänger ausbezahlt zu werden, weckte nicht nur beim Oberstaatsanwalt, sondern auch beim Vorsitzenden Zweifel. Der Angeklagte machte geltend, dass Barzahlungen im Unternehmen üblich gewesen seien. So hätten zum Beispiel die Jugendlichen, die in den firmeneigenen Werkstätten gearbeitet hätten, ihren Stundenlohn von 2,50 Euro in bar erhalten. Gleichzeitig machte der Angeklagte geltend, für die Verwendung des Geldes gebe es Belege, die sich in Schleswig-Holstein befänden.

Knapp 21 000 Euro hat der Geschäftsführer an Sozialversicherungsbeiträgen hinterzogen, wie er einräumte. Dabei handelte es sich um Geld, das er als Arbeitnehmeranteil an verschiedene Krankenkassen hätte abführen müssen.

„Todesstoß“

Bereits im Geschäftsjahr 2011 hatte MZZ der Staatsanwaltschaft zufolge einen Verlust von 333 000 Euro eingefahren. Sanierungsbemühungen hatte dann 2012 zu einem geringen Gewinn geführt, ehe die Geschäfte 2013 erneut defizitär waren. Als „Todesstoß“ bezeichnete dies Insolvenzverwalter Ado Nika bei seiner Vernehmung. Der Rechtsanwalt geht davon aus, dass die MZZ-Unternehmen bereits Mitte 2013 überschuldet waren und dass die Zahlungsunfähigkeit im Januar 2014 eingetreten ist.

Auf die Frage, ob der Geschäftsführer über die Situation seiner Firmen im Bild gewesen sei, sagte Nika: „Ich habe niemanden vorgefunden, der besser über die Unternehmen informiert war als der Geschäftsführer. Er hat auf mich nicht den Eindruck gemacht wie jemand, der blind und blauäugig durch das Leben geht“, sagte der Insolvenzverwalter.

Info Der Prozess wird am 27. November fortgesetzt.