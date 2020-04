Neben Brautpaaren, die dieses Jahr heiraten wollten und nun umplanen müssen, sind es vor allem auch die Dienstleister in der Hochzeitsbranche die vor einer existenzbedrohenden Situation stehen.

Eine von ihnen ist Eva Heisler-Neumann, IHK-zertifizierte Wedding-Planerin und Geschäftsführerin der Eventagentur „Event­elfe“ aus Schrozberg. Sie plant und organisiert private und geschäftliche Feiern und betreibt einen Deko-Verleih. „Alle Regale sind voll, alles ist vorbereitet, aber keiner braucht etwas, da keiner feiern darf“, sagt Heisler-Neumann. Im Dekorationsbereich könne das Unternehmen derzeit nichts verkaufen und im Eventbereich werden sie derzeit ebenfalls nicht gebraucht – „alles steht still“, erklärt die Wedding-Planerin. „Neben Caterern, Messebauern und Musikern waren wir die ersten, die von der Krise betroffen waren. Und wahrscheinlich sind wir auch die letzten, die wieder anfangen können zu arbeiten“, befürchtet sie. Sie könne nur hoffen, dass der wirtschaftliche Schaden nicht zu groß wird.

Coronavirus im Kreis Hall Die Hochzeitsbranche ist zutiefst verunsichert Rot am See

Kreativ in der Krise

Auch Fotograf Thomas Gburek aus Schwäbisch Hall ist von der aktuellen Situation betroffen: „Bis auf einige Ausnahmen wurden alle Aufträge von April bis Juni storniert oder widerrufen. Täglich kommen neue Absagen hinzu“, erklärt er. Den wirtschaftlichen Schaden könne er noch nicht beziffern. Wie groß das Ausmaß der Krise in der Branche wirklich ist, werde sich wohl erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen auch Manuela Lins, die in Kreßberg-Marktlustenau die Eventlocation Linus-Halle betreibt, vor Herausforderungen. Sie setzt in der Krise vor allem auf Kommunikation: „Wir tauschen uns intensiv mit den Brautpaaren, die unsere Halle gebucht haben, aus.“ Dadurch ist es ihr gelungen, alle Hochzeiten, die eigentlich im April und Mai hätten stattfinden sollen, in den Herbst oder ins nächste Jahr zu verschieben. „Wir mussten keinem einzigen Brautpaar absagen“, erklärt Lins. Trotzdem erziele sie derzeit natürlich keine Einnahmen mit der Linus-Halle. „Das bedeutet für uns, dass wir privat in die laufenden Kredite einzahlen mussten“, sagt sie. Des Weiteren könnte es im nächsten Jahr zu einem Buchungsstau kommen, da dann sowohl verschobene Hochzeiten aus 2020 als auch neue Hochzeiten gefeiert werden wollen.

Doch trotz der Schwierigkeiten wollen die Dienstleister kreativ auf die Krise reagieren. Gburek engagiert sich neben mehreren freien Projekten beim Verbund von „Helfen SHA“ und drehte mit mehreren Unternehmern kleine Werbeclips für die sozialen Medien. Eva Heisler-Neumann und ihr Team versuchen online aufzuklären und führen intensive Gespräche mit Braupaaren, um die Hochzeiten zu verschieben und nicht abzusagen. „Winterhochzeiten sind nämlich genau so schön“, sagt die Eventplanerin. Manuela Lins hat eigene Veranstaltungen, wie das jährliche Fisch­essen in der Linus-Halle, abgesagt, um im Kalender Platz für die Brautpaare zu schaffen.

Kompromisse machen

Fotograf Thomas Gburek freut sich auch über den Zusammenhalt: „Ich fühle mich nicht im Stich gelassen. Viele Kunden erkundigen sich nach Gutscheinen und einige Großkunden, die Aufträge aufgrund der derzeitigen Lage stornieren mussten, vergaben ,Corona-freundliche’ Aufgaben, wie das Ablichten von Werkshallen.“ Das mildere den Schaden glücklicherweise ab. Und auch Manuela Lins resümiert: „Wenn beide Seiten, der Dienstleister und die Brautpaare, Kompromisse machen, dann findet man am Ende auch gute, gemeinsame Lösungen.“