So weit weg ist die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal gar nicht. Genaugenommen sitzt sie mit am Tisch, als Hartmut Ehrmann, Chef der gleichnamigen Kfz-Fachwerkstatt in Obereichenrot, seinem Gast den Passat vorstellt, den dieser mit nach Hause nehmen wird. Dieser Gast hat das namenlose Entsetzen der Me...