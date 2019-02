Frankenhardt Kindergarten Aufsichtspflicht in Kindergärten: Kinder werden nur noch hingefahren

Frankenhardt / Luca Schmidt

Der Busdienst für Kindergartenkinder wird in Frankenhardt ab 1. April teilweise eingestellt. Wie sie zurückkommen, ist nicht geklärt.

Fast alle Frankenhardter ­Gemeinderäte und Bürgermeister Jörg Schmidt ­waren sich bei der Gemeinderatssitzung am Montag einig, dass sie eine Entscheidung treffen müssen, die sie nicht gut finden. Der Beschluss: Der Bustransport von 21 Kindergartenkindern aus 14 Teilorten wird zwar aufrechterhalten, aber der Weg zurück wird wegen gesetzlicher Bestimmungen zum 31. März eingestellt. Es gab eine Gegenstimme. Auf die Frage, wie es weitergehen soll, gibt es noch keine Antwort.

Und darum geht es: Die Aufsichtspflicht des Kindergartenträgers, also der Gemeinde, beginnt mit der Übernahme der Kinder in einem der drei Frankenhardter Einrichtungen. Sie endet generell mit der Übergabe an einen Sorgeberechtigten. Setzen die Eltern ihre Kinder morgens in den Bus, haften die Erzieherinnen erst dann, wenn sie Kinder nach der Fahrt übernehmen.

Anders bei der Rückfahrt: Hier übergeben die Erzieherinnen die Kleinen nicht direkt an einen Erziehungsberechtigten, dadurch entsteht eine sogenannte Aufsichtslücke. Bei einem Unfall oder wenn etwas passiert, weil die Kinder nicht abgeholt wurden, haften nach Einschätzung von Bürgermeister Schmidt die Erzieher und die Gemeinde als Träger.

Bislang war diese Aufsichts­lücke beim Heimweg der Kinder in Frankenhardt so geregelt: Die Eltern stellten die Erzieherinnen durch eine Einverständnis- und Verpflichtungserklärung von der Haftung frei. Die Gemeinde befürchtet aber, dass sie im Schadensfall trotzdem haften muss, weil die rechtlichen Regelungen diese Praxis nicht vorsehen.

Alternativen sind keine Alternativen für die Gemeinde

Zwei Alternativen hätte es gegeben: Die Unfallkasse Baden-­Württemberg schlägt die Einstellung von Busbegleitern vor. Das wäre aber in Frankenhardt nicht praktikabel, so der Bürgermeister. 23.000 bis 25.000 Euro würde das, grob gerechnet, im Jahr kosten, erklärt Schmidt den Gemeinderäten. Eine weitere Alternative wäre gewesen, dass die Gemeinde das Haftungsrisiko bewusst in Kauf nimmt. Weil aber die Erzieherinnen bei einem Unfall haften könnten und diese bereits Bedenken geäußert hätten, könne „nicht mehr von der freiwilligen Bereitschaft des Kindergartenpersonals ausgegangen werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Die Rückfahrt der Kleinen von den drei Kindergärten in Honhardt, Gründelhardt und Oberspeltach wird also nun zum 31. März eingestellt, diese Kröte mussten Gemeinderat und Bürgermeister schlucken. „Es ist schade, aber rein rechtlich müssen wir das so entscheiden“, so Jörg Schmidt. Die Übergangszeit bis Ende März ist dafür gedacht, dass die Eltern sich Alternativen überlegen können.

Doch das ist gar nicht so einfach.

Verständnis und Unmut

Denn, so eine Mutter aus dem Elternbeirat in Honhardt, es sei haftungstechnisch wohl nicht geklärt, ob ein Elternteil eines Kindes auch andere Kinder mitnehmen dürfe. Wenn nicht, müssten alle Kinder einzeln von ihren Eltern abgeholt werden. In der Elternschaft gebe es unterschiedliche Reaktionen auf die getroffene Entscheidung – von Verständnis bis hin zu Unmut.

Dabei hätte es für die Frankenhardter noch schlimmer kommen können. In anderen Städten und Gemeinden wie Schwäbisch Hall, Untermünkheim und Oberrot werden die Kinder schon nicht mehr von den Bussen zum Kindergarten transportiert.