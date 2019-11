Ihr Slogan „Gemeinsam die Zukunft gestalten“ ist für die Firma Schneider & Sohn aus Gammesfeld kein leeres Wort: In Zusammenarbeit mit dem Verein „Build & Grow“ realisierten Mitarbeiter des Unternehmens ein ungewöhnliches Hilfsprojekt in Moldawien. Die Hohenloher reisten kürzlich in das bitterarme, zwischen Rumänien und der Ukraine gelegene Land und erstellten binnen drei Tagen ein einfaches, aber solides Wohnhaus für eine bedürftige Familie – finanziert durch die Firma und mit Spenden von Lieferanten und Bürgern.

Allein mit einem Fest zum 90-jährigen Bestehen und einem „Tag der offenen Tür“ im Sommer dieses Jahres wollte es die Firma Schneider & Sohn nicht bewenden lassen: „Wir waren schon bei den Vorbereitungen für das Jubiläum auf der Suche nach einem Hilfsprojekt, das wir unterstützen können“, sagt Christian Schneider.

Da traf es sich gut, dass der Juniorchef des von seinem Vater Christof Schneider geleiteten Unternehmens – das sich mit seinen inzwischen 110 Mitarbeitern unter anderem auf die Bereiche Tiefbau, Entsorgung, Containerdienste und Abbrucharbeiten spezialisiert hat und im früheren Gammesfelder Steinbruch einen Recyclinghof betreibt – bei einem Seminar die Bekanntschaft von Gordon Weuste gemacht hatte. Und auch seine Mutter Ruth Schneider war schnell von dem Konzept des Vereins „Build & Grow“ (siehe Info) überzeugt: „Hier können wir hilfsbedürftige Menschen am Erfolg unserer Firma teilhaben lassen.“

Die Mitarbeiter der Firma mussten wahrlich nicht zum Jagen getragen werden, als es darum ging, ein 20-köpfiges Team für den Einsatz in Moldawien zu bilden: Spontan meldeten sich aus allen Abteilungen die benötigten Hausbauer. Die Kosten für den Flug und das Hotel übernahm ebenfalls die Firma.

Und so schafften es die versierten Spezialisten aus Hohenlohe unweit der moldawischen Hauptstadt Chisinau binnen drei Tagen, aus vor Ort gefertigten Fertighaus-Elementen ein rund 90 Quadratmeter großes Domizil mit fünf Zimmern für ein junges, vom Verein „Build & Grow“ zuvor ausgewähltes Ehepaar und ihre drei kleinen Kinder zumindest bis zum Rohbau zu erstellen.

Mit rund 42.000 Euro schlägt das Hausprojekt insgesamt zu Buche. Weil noch der weitere Ausbau zum Beispiel mit Sanitär- und Elektroinstallationen auf der Agenda steht, sind nach wie vor Spenden für das Projekt willkommen (siehe Infokasten). Unbeschreiblich war jedenfalls die Freude bei der moldawischen Familie, als sie vor ihrem neuen Domizil stand.

Und auch für die Hausbauer aus Hohenlohe war dieser Moment sehr emotional: „Die ganze Welt können wir nicht verändern – aber zumindest in einem Fall konnten wir sehr wirkungsvoll helfen und einer Familie eine gute Perspektive für ihre Zukunft verschaffen“, sagt Christian Schneider.

Der Verein „Build & Grow“ wird dem Ehepaar auch nach dem Einzug betreuend und beratend zur Seite stehen.

Wie die Menschen im ärmsten Land von Europa leben, erfuhren die Hohenloher bei Besuchen von weiteren Familien: Die Wohn­verhältnisse schreien oft zum Himmel. Umso mehr freuten sich die Mitarbeiter der Firma Schneider & Sohn darüber, dass sie mit ihrer Arbeit einer bedürftigen Familie ein ordentliches, menschenwürdiges Dach über dem Kopf verschaffen konnten.

Hilfsprojekte stärken auch den Teamgeist

Im Jahr 2017 gründete der Unternehmensberater Gordon Weuste den Verein „Build & Grow“ mit Sitz in Gummersbach. Die Organisation arbeitet hauptsächlich mit Firmen zusammen, deren Mitarbeiter binnen drei bis fünf Tagen einfache Wohnhäuser für bedürftige Familien vor allem in Rumänien und Moldawien erstellen. Damit können nicht nur die überaus schlechten Wohnverhältnisse in diesen Ländern verbessert werden: Der gemeinsame Hausbau stärkt auch den Teamgeist in den beteiligten Firmen. Nähere Infos gibt es online unter www.build-grow.org.

Ein Bau-Tagebuch und ein Video mitsamt Fotos dokumentieren auf der Webseite www.schneiderundsohn.de das Projekt der Gammesfelder Firma in Moldawien. Das Unternehmen bietet zudem am Montag, 9. Dezember, ab 19.30 Uhr im Burgwiesensaal der Firma in der Landwehrstraße 19 einen Rückblick auf die Arbeit in Moldawien an.

Spenden für den weiteren Ausbau des Hauses sind willkommen: IBAN DE 3460 0695 9500 7344 4014, BIC GENODES1SBB. haz