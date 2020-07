Es ist ein bedeutender Schritt in Richtung Eigenständigkeit, wenn man wieder ein eigenes Dach über dem Kopf hat. Karl Pold (40 Jahre alt, Name geändert) ist froh, diese Möglichkeit bekommen zu haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Erlacher Höhe. „Vorher habe ich eineinhalb Jahre lang im Aufnahmehaus der Erlacher Höhe in Backnang gewohnt und habe lange nach einer Wohnung gesucht, aber nichts gefunden.“ Die Suche nach der eigenen Wohnung blieb erfolglos, bis sich der Wohnungsankauf der Erlacher Höhe verfestigte: „Etwas scherzhaft ausgedrückt: Die Wohnung ist mein Ein und Alles. Es ist so, dass ich mich jetzt einfach zufriedener fühle mit meiner Lebenssituation.“

Arbeit verloren, Ehe gescheitert

In den 90er-Jahren war der Mann mit seiner Familie aus Kasachstan nach Deutschland ausgewandert. Nach einigen Jahren in Nordrhein-­Westfalen zog er in den Stuttgarter Raum. Der Umzug schien geglückt und nach seiner Hochzeit zog er mit seiner Frau und den vier Kindern in den Rems-Murr-Kreis.

Doch die Ehe scheiterte, nachdem er seine Arbeit verloren hatte und sich immer mehr Schulden anhäuften. Auf die Trennung folgten Wohnungslosigkeit und ein Leben auf der Straße, bis sich für Karl Pold 2018 im Aufnahmehaus der Erlacher Höhe in Backnang eine Chance auf einen Neuanfang bot.

Die Glücksspirale fördert den Kauf mit 14.741 Euro. Die Backnanger Kreiszeitung ermöglichte durch ihre jährliche Weihnachtsspendenaktion „BKZ-Leser helfen“ eine Unterstützung von 10.000 Euro. Und auch die Spender der Erlacher Höhe trugen mit einem Betrag von 20.300 Euro einen Teil bei. Somit konnten die Wohnung und die anschließende Modernisierung vollständig durch Förderungen und Spenden finanziert werden.

Kaum bezahlbarer Wohnraum, nicht nur im Rems-Murr-Kreis

Der geschäftsführende Vorstand der Erlacher Höhe, Wolfgang Sartorius, zeigt sich besorgt über die Lage am Wohnungsmarkt. Denn obwohl die Spenden und Förderungen schon eine ganze Weile vorhanden waren, gab es lange keinen bezahlbaren Wohnraum, den man hätte kaufen können: „Die Geschichte ist kein Einzelfall. Der bezahlbare Wohnraum wird nicht nur im Rems-Murr-Kreis immer knapper. Der Wohnungsmangel ist ein grundsätzliches Problem, das viele ähnliche Geschichten mit sich bringen wird. Die Politik muss noch mehr tun, damit auch Menschen mit kleinem Geldbeutel bezahlbaren Wohnraum finden.“ Für Karl Pold ist es ein Glücksfall, dass er nun seine eigenen vier Wände bewohnen kann.