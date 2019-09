Was die kleine Vorbachtalgemeinde an den vier Herbstfesttagen vom 20. bis 23. September auf die Beine stellt, das kann sich sehen lassen. Beginnend am Freitag zieht die Veranstaltung Einwohner und Gäste gleichermaßen in ihren Bann. Beginn ist traditionell der Bieranstich am Freitag um 20.30 Uhr im Festzelt. Danach startet die Festzeltparty mit einer der besten Live-Partybands in Süddeutschland, den „Störzelbachern“.

Doch auch an den anderen Tagen ist beste Festzelt-Partystimmung im Festzelt von Roland Rachinger vorprogrammiert. „Die Hopferstädter“ spielen am Samstag auf, am Sonntag ist „Ziach’o“ für die Stimmung zuständig und die „Würzbuam“ heizen am Montagabend richtig ein.

Der zentral gelegene Festplatz mit Karussells, Imbiss-Ständen, Losbuden und Bierzelt verbreitet originales Jahrmarkt-Feeling, bei dem sowohl kleine als auch große Besucher vier Tage lang auf ihre Kosten kommen. Im Zeichen des Sports steht der Samstag mit dem 25. Herbstfestlauf des TV Niederstetten durch die Innenstadt und über den Festplatz zurück auf den Marktplatz. Auch andere Sportarten sind im Angebot, etwa die Nachwuchsturner- und turnerinnen des TVN am Samstag ab 16.30 Uhr bei ihrer „Air-Jump-Show“ auf dem Festplatz.

Herbstfest holt selbst Hubschrauber vom Himmel

Seinen Höhepunkt erreicht das Niederstettener Herbstfest mit dem sonntäglichen Festumzug, der heuer unter dem Motto: „Steide – unsere Heimat“ steht. Bunt und vielfältig wird er sich diesmal wegen diverser Baumaßnahmen auf einer verkürzten Umzugsstrecke zum Festplatz schlängeln. Und auch heuer tanzen 22 rot oder grün gekleidete Paare, vom dienstältesten Winzertänzer, dem „König“, angeführt, nach dem Festzug auf dem Festplatz. Danach stellen sich die zehn Abteilungen der Feuerwehr Niederstetten mit Fahrzeugen, Ausrüstung und natürlich in Aktion vor. Der Laternenzug der Kinder startet um 19.30 Uhr.

Familien-Magnet ist der letzte Tag mit bunter Kinderspielwiese und ermäßigten Preisen auf dem Festplatz. Seit vielen Jahren arbeiten hier Schule, Vereine, Bundeswehr, Feuerwehr, Stadt und Gewerbeverein Hand in Hand. Hauptattraktion ist stets die Landung eines Hubschraubers der in Niederstetten stationierten Bundeswehr mit „Kinderverpflegung“ für die ungeduldigen Kinder an Bord. Der „Winzertanz bei Nacht“ beschließt am Montagabend das Herbstfest.

