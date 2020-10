Die Blätter erstrahlen langsam in Orange, Rot und Gelb. Der Herbst hält in der Haller Region Einzug. Deshalb suchen wir eure schönsten Herbstbilder aus Hall und Umgebung. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Seien es Architektur- oder Landschaftsfotos, Straßenszenen und Bilder von Menschen und Veranstaltungen, Panorama- oder herbstliche Detailaufnahmen. Oder einfach nur der Ausblick aus dem Fenster daheim auf die herbstliche Landschaft.

Wer teilnehmen möchte, sollte sich freilich auch die Mühe machen, zum eingereichten Bild eine kurze Legende zu liefern: Wo wurde es aufgenommen, was oder wer wird darauf gezeigt? Außerdem würden wir gerne wissen, warum euch dieses Bild besonders gut gefällt. Achtet bei den Fotos bitte auf eine hohe Auflösung.

Die schönsten Bilder sollen auf der Jugendseite von Montag, 19. Oktober, vorgestellt werden. Alle Bilder werden online gestellt und können dann in einer Bildergalerie auf www.swp.de durchgeklickt werden.

Es gibt etwas zu gewinnen

Da die Bilder von Kindern und Jugendlichen gemacht und eingeschickt werden sollen, solltest du nicht älter als 25 Jahre sein. Aus diesem Grund bitte Alter angeben und auch den Wohnort und den Namen. Wenn du noch nicht volljährig bist, frage bitte deine Eltern um Erlaubnis, ob du mitmachen darfst. Mitmachen lohnt sich auch, denn es gibt etwas zu gewinnen.

Info: Einsendeschluss ist am Montag, 12. Oktober. Die Fotos mit allen Infos schickt ihr bitte per E-Mail an

jugendredaktion.sho@swp.de.

