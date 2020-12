Man ist dieser Tage empfänglich für Zeichen. In vielen von uns wohnt ein fast schon körperliches Verlangen nach dem Leuchten in der Welt, nach etwas, das sich nicht in täglich wiederkehrende Zahlenreihen und Schaubilder pressen lässt und nicht von Tod und Leid und Abstand zum Nächsten erzählt. Die Seelen-Fenster stehen offener als sonst, um das, was noch strahlt, hineinzulassen. Und so dürfte es den meisten, die derzeit den Blick zum Beeg­berg bei Beeghof (Gemeinde Satteldorf) wenden, wohlig werden: Ein neun Meter hoher Stern, den manche den „Stern von Beeglehem“ nennen, erhellt die Nacht. Bernd Ehret hatte im Sommer 2015 die Idee, einen kleinen Stern zur Zier des Jäger-Stands auf dem Ellrichshausener Weihnachtsbasar zu erschaffen. Viele Menschen aus Beeghof brachten ihre Fähigkeiten ein, im Advent konnte ein fünf Meter hoher, aus Stahl geschweißter Stern bestaunt werden. Es folgten, Jahresringen gleich, weitere, größere Sterne, die zusammen dieses tolle Bild ergeben. 2019 fehlten Arbeitskraft und Geld, um den Stern aufzustellen. Heuer war Verzicht keine Option: Im Corona-Jahr solle er „Hoffnungsgebet und Mutmacher“ sein, schreiben die Initiatoren auf einer Infotafel. Es ist ein Leuchten in der Welt. Auch jetzt. Nicht nur auf dem Beegberg.