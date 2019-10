Noch will niemand das Wort Rezession in den Mund nehmen, doch das Stimmungsbild bei den Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken hat sich im dritten Quartal dieses Jahres deutlich eingetrübt.

Vor allem die exportorientierte Industrie – mit die wichtigste Säule für die ökonomische Gesamtsituation der Region „leidet unter dem rückläufigen Welthandel“ und „der stagnierenden globalen Industriekonjunktur“. Eine Entwicklung, die nun aber auch auf andere Bereiche wie den Handel und den Dienstleistungssektor durchgeschlagen hat.

Eine Trendwende bei der Konjunktur scheint nicht in Sicht

Die Bewertung der 709 befragten Unternehmen aus Industrie, Handel, Bau und Dienstleistung fällt in diesem Herbst wenig erbaulich aus. Demnach wird die aktuelle Geschäftslage von den befragten Firmen, die mehr als 72.000 Mitarbeiter beschäftigen, per Saldo als „deutlich ungünstiger“ eingeschätzt als noch vor drei Monaten. Auch die Erwartungen haben sich verschlechtert. Erstmals seit sieben Jahren liegt der Saldo in der Statistik knapp „unter der Nulllinie“. Für Elke Döring, Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken kommt die Entwicklung nicht überraschend: „Die schwächelnde Weltkonjunktur hinterlässt jetzt deutliche Spuren und eine Trendwende ist angesichts der zahlreichen Handelskonflikte und geopolitischen Risiken nicht in Sicht.“

Vor allem in der Industrie liegt die Beurteilung der Lage mittlerweile deutlich unter dem langjährigen Schnitt. Gut gehende Geschäfte meldet nur noch ein Drittel der Betriebe, auf 17 Prozent angestiegen ist dagegen die Zahl der Unternehmen, die den Geschäftsverlauf mit „schlecht“ beurteilen. Und auch die Aussichten verheißen vorläufig nichts Gutes, denn auch die Auftragseingänge aus dem Ausland haben angesichts der flauen Weltkonjunktur weiter abgenommen.

Da derzeit viele Unternehmen geplante Investitionen wegen der zunehmend unsicheren konjunkturellen Lage aufschieben, sind auch die Orders aus dem Inland rückläufig. Jeder vierte Betrieb rechnet mit einem ungünstigeren Geschäftsverlauf; rund ein Drittel mit schwächeren Umsätzen.

Dienstleister in Heilbronn-Franken haben leicht bessere Aussichten

Die aktuelle Situation bei den Dienstleistern erscheint derzeit noch einigermaßen stabil. Etwa 34 Prozent bewerten den derzeitigen Geschäftsverlauf mit gut. Während die Gegebenheiten im Verkehrsgewerbe und in der Informationswirtschaft an Schwung gewonnen haben, läuft es bei Beratungsdienstleistern und der Arbeitnehmerüberlassung schon geraume Zeit deutlich schlechter. Die regionale Bauwirtschaft ist derzeit der einzige Lichtblick. Dort wird die Lage noch immer fast durchweg mit „sehr gut“ beurteilt. Die negativen Stimmen sind fast vernachlässigbar. Während die Unternehmen im Straßen- und Tiefbau sowie im Wohnungsbau eine wachsende Zahl von Auftragseingängen registrierten, spürt der öffentliche Hochbau die Flaute, aber auch dort melden rund 17 Prozent der Firmen steigende Auftragszahlen.

Den Firmenlenkern im Großhandel ist dagegen derzeit meist nicht besonders zum Lachen zumute. Insbesondere im „produktionsverbindenden Großhandel“ fallen die Lagebeurteilungen deutlich zurückhaltender aus als noch in den Sommermonaten. Rund ein Drittel aller Unternehmen klagt über einen Rückgang bei den Bestellungen.

Ein leichter Stellenabbau zeichnet sich ab

Im Einzelhandel wird die Lage noch nicht so dramatisch eingeschätzt. Noch zeigt der Saldo eine Marke deutlich besser als der langjährige Durchschnitt. Gerade der private Konsum bleibt auch in der Region derzeit noch „eine wichtige Stütze“ der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Erwartungen für die kommenden zwölf Monate liegen jedoch weit ab von jeder Euphorie. Nur noch fünf Prozent der Händler gehen von einer „günstigeren Geschäftsentwicklung aus“, ein Viertel gibt sich skeptisch und erwartet auch weitere Umsatzeinbußen.

Auch auf dem Arbeitsmarkt dürfte sich die schwächelnde Konjunktur nun bemerkbar machen. Bei ihren Personalplanungen sind viele Betriebe zunehmend vorsichtig. Zwar macht der Fachkräftemangel noch fast jeder zweiten Firma Probleme, trotzdem zeichnet sich in Summe ein leichter Stellenabbau ab. Ob er dann anhält, bleibt abzuwarten.

