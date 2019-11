Die Schadstelle in der Hauptstraße an der Einmündung der Kreisstraße aus Richtung Bühlertann soll während der Sperrung der Landesstraße nach Markertshofen behoben werden. Deshalb ist am Freitag die Hauptstraße dort voll gesperrt, teilen die Behörden mit. Eine Umleitung erfolge über Bühlertann. Auch die Busverbindungen sind von der Sperrung betroffen.