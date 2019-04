Mit Ostern endet eine der christlichen Fastenzeiten? Hast du gefastet - und erfolgreich?

An Ostern hat die traditionelle christliche Fastenzeit geendet, die an Aschermittwoch nach Fasching begonnen hat. Vor allem in den Klöstern haben Mönche auf Essen verzichtet - und stattdessen Bier getrunken.

Heutzutage fasten Menschen anders. Viele verzichten auf Alkohol oder Süßigkeiten - oder zum Beispiel auf Lügen. Dabei sind die Deutschen unterschiedlich konsequent. Wie ist es bei dir? Hast du überhaupt gefastet?

