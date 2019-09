Die Idee, einen Antrag für eine ELR-Förderung zu stellen, kam vom örtlichen Bürgermeister Jörg Schmidt. „Ich wollte das eigentlich gar nicht“, betont Hassel, „alle haben gesagt, ich soll es versuchen.“ Und der Antrag war erfolgreich.

Im Oktober ist es nun soweit: Der Bau der neuen Lagerhalle mit Verkaufsraum ist so gut wie vollendet, man sieht nur noch vereinzelt Bauarbeiter. Für die Erweiterung des Ladens stehen lediglich Kleinigkeiten an, die verändert werden müssen. Neben der Lagerhalle werden auch Tore gebaut, die Außenanlage und die Isolation werden erneuert und einige weitere Baumaßnahmen getätigt. Eine Erweiterung wäre ohne die ELR-Förderung (siehe Info) nicht möglich gewesen, so Hassel.

Unabhängig von der Jahreszeit war das Sortiment vorher zum großen Teil im Freien gelagert, was vor allem bei Minustemperaturen Probleme bereitete. Jetzt können die Flaschen im Innern aufbewahrt werden – dank der neuen Lagerhalle. Sein Ziel, mehr Waren anzubieten und diese besser zu präsentieren, könne so umgesetzt werden, sagt Hassel. Außerdem findet die Pfandrückgabe und der Flaschenverkauf im neuen Gebäude statt.

Beim „Hassel-Markt“ handelt es nicht um einen Supermarkt. Das Sortiment reicht von einer Grundausstattung an Lebensmitteln bis hin zu saisonaler und regionaler Ware. „Der Platz zahlt sich aus, seit etwa drei Wochen ist es viel entspannter“, erklärt Hassel.

Seit 17 Jahren führt er gemeinsam mit seiner Frau Regina den Laden. Nach und nach haben sie den Hassel-Markt aufgebaut, die ELR-Förderung sei nun ein großer Schritt in Richtung Zukunft. Momentan wird das Ehepaar von den Mitarbeiterinnen Irmgard Riecker und Cornelia Gabert unterstützt. „Die Kunden kommen und ich schaue optimistisch auf das, was kommt“, sagt Reinhard Hassel.

