Mobilfunk Handynetze im Landkreis Schwäbisch Hall ausgewertet

Landkreis / swp

Vor einiger Zeit hat der Landkreis Schwäbisch Hall Messungen der Mobilfunkabdeckung beauftragt. Die Ergebnisse liegen nun vor. Es seien mehr als 90 Prozent der befahrbaren Wege gemessen worden, wie die Verwaltung schreibt. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises habe die Daten nach Telekommunikationsanbietern ausgewertet und aufbereitet.

Auf Kreisebene habe die Messung ergeben, dass im Netz von o2 die Reubacher Hauptstraße (Rot am See) das Schlusslicht der Empfangsstärke bildet, ebenfalls in Reubach schneidet auch Vodafone schlecht ab. Im Netz der Telekom dagegen ist der Bereich der Landesstraße in Markertshofen (Frankenhardt) Schlusslicht.

Den Spitzenplatz im o2-Netz nimmt die Wittighäuser Straße in Gailenkirchen (Schwäbisch Hall) ein, bei Vodafone liegt eine Straße oberhalb von Untermünkheim an der Spitze und im Netz der Telekom ist die Peter-Henlein-Straße in Crailsheim ganz vorne.

Für Landrat Gerhard Bauer ist die Messung ein wichtiger Baustein hin zu einer zukunftsfesten Telekommunikationsinfrastruktur im ländlichen Raum. „Mit den Ergebnissen können die Städte und Gemeinden und wir als Landkreis nun gezielter auf Missstände hinweisen und Verbesserungen einfordern.“ Nun liege eine objektive Datengrundlage vor.

Hierzu hat Bauer auch die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, um Unterstützung gebeten. „Die digitalen Infrastrukturen im ländlichen Raum sind sowohl für Bürger als auch für Unternehmen wichtige Faktoren“, so der Landrat.

Info Der Landkreis stellt den Kommunen entsprechende Auswertungen für ihr jeweiliges Gebiet zur Verfügung. Eine vereinfachte Darstellung ist unter www.feldkarte.de zu finden.