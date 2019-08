Mehr als 60 Paare nehmen am traditionellen Hammellauf beim Honklinger Sommerfest teil. René, der neun Monate alte Schafbock, geht an die beiden Siebenjährigen Anna Hitzler und Lena Grau.

Den René geben die Kinder nicht mehr her, ist sich Margret Geiger beim Sommerfest in Honkling sicher. Die Oma der beiden Mädchen, die den Hammel gewonnen haben, hat recht. „Den nehmen wir heute mit nach Hause, Papa“, versucht Lena Grau ihren Vater zu überzeugen. „So schnell kommt man zu einem René“, meint der trocken und gibt sich schon fast geschlagen. Oma Margret überlegt, wo sie den Schafbock unterbringt.

„Der schreit die ganze Nacht“

„Platz genug haben wir“, meint sie. Allerdings kann das Herdentier auf keinen Fall allein gehalten werden. „Der schreit die ganze Nacht, wenn er allein ist“, stellt der 14-jährige Robin Schober fest, der sich bisher um den Paarhufer gekümmert hat. Auch Robins Mutter sorgt sich um den jungen Schafbock. „Wir nehmen ihn jetzt erst mal wieder zu uns“, schlägt sie vor und weist darauf hin, dass ein Bock kein Streicheltier ist. „Der lässt sich jetzt nur von euch streicheln, weil er angebunden ist. Wenn er losgebunden wird, ist er gleich weg“, erklärt sie den Kindern, die dem Schaf das weiche, braune Fell kraulen.

„Es ist schon oft vorgekommen, dass die Gewinner des Hammellaufs das Tier gar nicht wollten, nicht jeder kann Schafe halten“, meint Elke Kugler, die Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Honkling, die an diesem Wochenende ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Aber wenn Kinder gewinnen, sei das immer schwierig, weiß sie aus Erfahrung. Hier scheint es aber eine Lösung zu geben.

Die Mädchen angestiftet

Die Oma der Mädchen gibt zu, dass sie die beiden angestiftet hat, mitzumachen, da muss sie nun auch die Konsequenzen tragen. Auch der Vater freundet sich mit dem Gedanken an, Schafhalter zu werden: „Können Sie uns ein zweites Schaf besorgen?“, fragt er die Schobers. Es sollte auch ein Bock sein, sonst könnte aus den zweien bald eine ganze Schaf-Familie werden. Alles sieht danach aus, dass René demnächst in ein neues Zuhause umzieht – zur Freude der Kinder. Und die Oma scheint auch nicht traurig da­rüber zu sein.

Mehr als 60 Paare sind die Runden um den angebundenen Schafbock mitgelaufen. Immer wieder gibt es Stockungen, weil manches Paar das Podest nicht gleich räumen will, wenn es da­rauf zu stehen kommt. Gewinner ist nämlich das Duo, das auf dem Podest steht, wenn der Wecker schrillt. Wilfried Stoll ist der Hüter des Weckers, eine rein mechanische Uhr mit Klöppeln. „Ich kann es nicht beeinflussen, wann der Wecker genau klingelt. Das geht nur auf drei, vier Minuten genau. Ist aber auch gut so“, meint der Ehrenvorsitzende der Dorfgemeinschaft.

Blumenkranz um den Hals

Bestimmt zehn Minuten haben die Paare ihre Runden um den Schafbock gedreht. Dem hat es auch langsam gereicht, so angebunden in der Sonne zu stehen mit einem Blumenkranz um den Hals, der ihn zwar geschmückt hat, ihm aber eigentlich nur lästig war. Aber vielleicht hat er es doch ein bisschen genossen, von so vielen Kinderhänden liebkost zu werden. „Er hat sich richtig gut benommen im Gegensatz zu manchem seiner Vorgänger“, meint seine Noch-Besitzerin.

