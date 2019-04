Die Ortsdurchfahrt Honhardt ist ab Samstag bis voraussichtlich Samstag, 27. April, aufgrund von abschließenden Bauarbeiten für den Verkehr voll gesperrt.

Die Busse der Linie 61 fahren während der Sperrung immer über Appensee nach Honhardt. Dadurch kann in Steinbach der Halt „Steinbach Abzweig“ nicht bedient werden. Der Halt wird nach „Steinbach Ortsmitte“ verlegt.

In Honhardt wird die zentrale Haltestelle „Honhardt Post“ in die Oststraße verlegt – das ist die Straße von und nach Appensee. Die Verlegung gilt auch für die Rufbus-Linie R 62.

Verkehr Bauarbeiten: Sperrung in Honhardt Die Honhardter Ortsdurchfahrt wird jetzt asphaltiert. In den Osterferien fahren die Busse hier nicht.

Die Haltestellen in Unterspeltach und Bechhof können in der Zeit der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt nicht bedient werden, da für die Busse keine Zufahrt von Honhardt aus möglich ist. Die Fahrgäste werden um Verständnis für die neuerlichen baubedingten Änderungen in Honhardt gebeten.

