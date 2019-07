Themen in diesem Artikel Crailsheim

Die nächste halbjährliche Übung der US-Hubschrauber aus Ansbach steht im August an.

Vom 1. bis 30 August wird die in Ansbach stationierte 12th Combat Aviation Brigade der US-Armee wieder in der Region trainieren. Dabei geht es um nächtliche Außenlandungen von Hubschraubern. Geeignete Landeplätze gibt es dafür auch im Landkreis Schwäbisch Hall. Auf einer Karte, die das Landratsamt mit der Manöveranmeldung veröffentlicht hat, sind Landezonen am Rand von Waldgebieten bei Satteldorf, Crailsheim, Stimpfach und Vellberg markiert worden.

Die Kampfeinheit hat für die Übung zwölf Hubschrauber und vier Radfahrzeuge angemeldet. Die Truppenstärke beträgt 32 Soldaten. Bei dem fliegenden Material handelt es sich unter anderem um den mittleren Transporthubschrauber UH-60, auch bekannt unter dem Namen „Black Hawk“, sowie Kampfhubschrauber vom Typ AH-64, dem sogenannten „Apache“. Die Brigade setzt auch Maschinen vom Typ CH-47 ein. Der „Chinook“ ist ein schwerer zweimotoriger Transporthubschrauber.

Einzelheiten zu genauen Übungszeiten veröffentlicht die US-Armee nicht. Das heißt, es könnte zu Landungen im Landkreis kommen, es muss aber nicht so sein. Die Landezonen und Flugrouten würden so gewählt, dass die Bevölkerung so wenig wie möglich mit Lärm belastet wird. Das erklärte eine Sprecherin der siebten US-Armee mit Sitz im oberpfälzischen Grafenwöhr im Februar auf eine Anfrage dieser Zeitung zur damaligen Übung der Brigade. Die Einheit ist Teil der siebten Armee. Bei der Übung handele es sich um Routine-Einsätze. Der Einsatz aller drei genannten Hubschrauber der Brigade sei erlaubt, genehmigt und möglich.

