Es stellt sich heraus, dass einige Imker im Landkreis Schwäbisch Hall und im Ostalbkreis ihre Bienenhaltung nicht registriert haben. Einer verkauft nach dem Ausbruch sogar noch Völker.

Die Amerikanische Faulbrut, die am 1. und 10. April in der Gemeinde Fichtenau, am 21. Juni in Sulzbach-Laufen und irgendwann dazwischen im Ostalbkreis offiziell festgestellt wurde, zählt zu den anzeigepflichtigen Tierseuchen. Bei einem Verdacht informiert ein Imker die Veterinärbehörde. Teilt sie den Verdacht, sperrt sie den Bienenstand und ordnet Proben an. Bestätigt sich der Verdacht im Labor, wird ein Sperrgebiet von mindestens einem Kilometer um den Ausbruchsherd festgelegt. Aus diesem Gebiet dürfen die Bienenvölker weder hinaus- noch hineingebracht werden – so die Theorie. Es gibt Imker, die haben es in der Praxis wohl nicht so genau genommen.

Der Reihe nach. In einer Rundmail am 4. April informierte das Amt für Veterinär­wesen und Verbraucherschutz Schwäbisch Hall die Imker über den Ausbruch der Faulbrut in Fichtenau. „Es wurde ein Sperrgebiet eingerichtet, das über die Kreisgrenze in den Ostalbkreis reicht“, heißt es darin. ­Im Anhang finden sich eine Allgemeinverfügung und eine Übersichtskarte über das Sperrgebiet.

Ebenfalls am 4. April stellte das Landratsamt Ostalbkreis, das zwei Tage zuvor von Schwäbisch Hall informiert wurde, die Allgemeinverfügung auf seine Homepage. „Zeitgleich beziehungsweise am Folgetag wurden die Bienensachverständigen des Ostalbkreises per E-Mail oder Brief persönlich informiert“, erklärt das Landratsamt Ostalbkreis auf Nachfrage.

Imker verkauft Bienen aus Sperrbezirk

Es ist zwar so, dass nicht alle Imker in Vereinen organisiert sind, aber diejenigen, die es sind, müssten also spätestens in dieser besagten Woche vom Ausbruch der Faulbrut in Fichtenau erfahren haben. Trotzdem verkaufte ein Imker aus dem Ostalbkreis, der Stände im Fichtenauer Sperrbezirk hat (und wie sich später he­rausstellt, mit der Faulbrut kämpft), in der darauffolgenden Woche noch zehn Völker an einen Imker aus dem Landkreis Schwäbisch Hall. Die Rechnung über 1500 Euro datiert vom 9. April. Wie bei seriösen Geschäften üblich, wird gleich eine Gesundheitsbescheinigung für Bienenvölker mitgeliefert. In diesem Fall war der Untersuchungstag bereits der 28. März. In Imkerkreisen ist davon die Rede, dass der Verkäufer „nicht mit offenen Karten gespielt“ habe.

Ob von den zehn verkauften Bienenvölkern welche befallen sind, steht nicht fest, die Ergebnisse lassen noch auf sich warten. Fest steht bisher: Im Sperrgebiet Fichtenau sind drei Bienenhaltungen betroffen, das schreibt das Landratsamt Schwäbisch Hall, zwölf Völker wurden abgeschwefelt. Im Sperrgebiet Sulzbach-Laufen wurde ein Volk getötet. Allerdings stünden hier noch Ergebnisse von 13 Bienenhaltungen aus.

Im Ostalbkreis wurden 15 Völker an sechs Standorten abgeschwefelt. Das ist die offizielle Zahl, die das Landratsamt Ostalbkreis nennt. Erfahrene Imker halten diese angesichts der sieben Sperrbezirke in Ellenberg, Wört, Ellwangen-Schrezheim, Ellwangen-Rotenbach, Jagstzell, Rainau-Saverwang und Rainau-­Schwabsberg für zu gering.

Registrierung von Bienenvölkern ist gesetzlich vorgeschrieben

Ein großes Problem ist, dass einige Imker ihre Bienenhaltung in den Sperrbezirken nicht oder zu spät registrieren. „Uns ist bekannt, dass vier Bienenhalter ihre Standorte erst nach Ansprache durch Bienensachverständige dem Landratsamt meldeten“, heißt es beim Landratsamt Ostalbkreis. Beim Landratsamt in Schwäbisch Hall klingt das so: „Bei der Bearbeitung der Faulbrutausbrüche wurde festgestellt, dass die Bienenhaltung einiger Imker beim Veterinäramt nicht registriert war. Diese Registrierung ist jedoch für eine rasche Bekämpfung der Seuche unabdinglich und daher gesetzlich vorgeschrieben. Wer der Registrierungspflicht nicht nachkommt, muss mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.“

Die Antworten des Haller Landratsamtes auf die Fragen unserer Zeitung sind am Ende noch mit einem Hinweis versehen: „Es wäre daher sinnvoll, wenn in dem geplanten Artikel nochmals auf die Registrierpflicht hingewiesen würde.“ Diesem Anliegen sei hiermit Genüge getan. Aber ein Imker bringt das Dilemma wie folgt auf den Punkt: „Jetzt wandern welche ein, obwohl sie nicht dürfen. Und jetzt dürfen die nicht raus.“ Seine Schlussfolgerung: „Das Theater geht von vorne los.“

