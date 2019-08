Das Bundesjustizministerium hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, um die Laufzeiten von Mobilfunkverträgen auf ein Jahr zu beschränken.

Viele Mobiltelefonbesitzer können ein Lied davon singen: Da hat man einmal nicht gut genug aufgepasst und der Handyvertrag ist unbemerkt ausgelaufen und deshalb automatisch um ein weiteres Jahr verlängert worden. Und das, obwohl man eigentlich andere, günstigere Alternativen im Auge gehabt hatte! Dass Mobilfunkunternehmen dazu neigen, Kunden möglichst lange an sich zu binden, ist nicht nur vielen dieser Kunden sondern auch dem Bundesjustizministerium ein Dorn im Auge. Der bereits im März angekündigte Gesetzesentwurf gegen Kostenfallen nimmt deshalb mehr und mehr Gestalt an. Damit will die Politik unter anderem gegen „betrügerische Geschäftsmodelle, undurchsichtige Vertragsstrukturen und kalkulierte Kostenfallen“ vorgehen - indem beispielsweise die erlaubte Laufzeit von Mobilfunkverträgen jeweils auf ein Jahr begrenzt wird. Was haltet Ihr davon? Ist diese Maßnahme notwendig? Oder übernimmt sich die Politik hier in ihrem Regulierungsdrang?

