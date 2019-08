Im Landkreis Schwäbisch Hall ist die Getreide- und Rapsernte weitgehend abgeschlossen. Experten sprechen von einer durchschnittlichen Ernte.

Eine Nachfrage dieser Zeitung bei Agrar-Experten aus der Region zeigt ein einheitliches Meinungsbild: Man ist grundsätzlich zufrieden mit einer durchschnittlichen Ernte, die besser ausgefallen ist, als die im vergangenen Jahr. Sorgen haben in diesem Jahr trotzdem die Trockenheit und der Schädlingsbefall bereitet.

„Durch die instabile Wetterlage in den vergangenen Wochen war die Ernte nur schleppend und nicht immer termingerecht möglich“, sagt Dr. Peter Grün, Fachbereichsleiter beim Landwirtschaftsamt in Ilshofen. „Durch immer wiederkehrende Niederschläge nahm die Auswuchsgefahr und die Verpilzung der Getreidebestände immer mehr zu. Somit sind die Backeigenschaften des zuletzt geernteten Getreides gesunken.“

Durch den extrem warmen und trockenen Herbst des vergangenen Jahres sowie durch eine fehlende insektizide Beize gegen Erdflöhe konnten sich viele Rapsbestände nur schlecht etablieren oder mussten gar frühzeitig umgebrochen werden. „Unverhältnismäßig früh begann der Stängelschädlingszuflug durch die warmen Tage Ende Februar dieses Jahres“, so Grün. „Vor allem durch die Eiablage des gefleckten Kohltriebrüsslers in die Stängel der Rapspflanzen wurden die Rapsbestände schon frühzeitig geschädigt.“ Nur durch eine frühe und gezielte insektizide Behandlung der Rapsfelder hätten die Pflanzen gesund erhalten werden können. Sie hätten durchschnittliche Erträge eingebracht.

„Wintergerste und -weizen sind mit den Wetterkapriolen erstaunlich gut zurechtgekommen“, sagt Grün. Die Getreideart Triticale hingegen habe in diesem Jahr relativ schlecht abgeschnitten. Grün vermutet, dass dies an den anhaltenden Niederschlägen während der Blütephase lag. „Durch diese Niederschläge war an den Triticaleähren gelegentlich der Mutterkorn-Pilz zu finden.“ Vereinzelt sei in diesem Jahr sogar am Weizen Mutterkorn gefunden worden. Das komme sehr selten vor.

Hitzewelle dämpft Erwartungen für die Ernte

Zu etwa sieben bis zehn Prozent konnte mehr Wintergerste und -weizen gedroschen werden als 2018. „Der Rapsertrag war schwankend zwischen 70 und 100 Prozent des Vorjahresniveaus“, so Grün. Der trockene April und die ordentlichen Niederschläge im Mai hätten bis Ende Mai Höchst­erträge erwarten lassen. Die dann beginnende Hitzewelle von Juni bis Mitte Juli hätten die Kornfüllungsphase deutlich verkürzt und die hohen Erwartungen gedämpft. „Dadurch konnte nur eine durchschnittliche Ernte eingefahren werden“, sagt Grün.

Nicht genug Wasser für den Raps

„Insgesamt haben wir eine gut durchschnittliche Ernte im Gebiet des Bauernverbands Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems eingefahren“, sagt auch der Verbandsvorsitzende Jürgen Maurer. „Raps enttäuschte durch ein Minus von mehr als zehn Prozent im Vergleich zu den Vorjahren – je nach Standort.“ Die Hitze und die Trockenheit hätten hier eine maßgebliche Rolle gespielt. „Raps ist eben ein Tiefwurzler und hat infolge des Dürrejahres 2018 nicht genügend Wasser zur Verfügung gehabt“, erklärt der Landwirt aus Kupferzell. Mit der Wintergerste zeigt sich Maurer zufrieden: Hier habe man ein leichtes Plus von zwei bis fünf Prozent verzeichnen können. Beim Winterweizen konnte lediglich ein durchschnittlicher Ertrag gehalten werden. „Grund dafür waren vor allem die warmen Tage Ende Juni. Es gab aber vereinzelt auch unterdurchschnittliche Weizenbestände“, bedauert Maurer.

Der Erntestart in der Region war Anfang Juli. Das sei einige Tage zu früh gewesen, sagt Maurer: „Viele Landwirte waren der Auffassung, die Ernte könnte bereits bis zum 1. August abgeschlossen sein. Witterungsbedingt stellte sich diese Befürchtung aber Gott sei Dank nicht ein.“ Im ökologischen Landbau sei die Situation ähnlich wie im konventionellen. Hier lägen die aktuellen Preise etwas unter denen des Vorjahres.

In den vergangenen Tagen wurde noch spät gesäter Weizen in den Lagerhäusern erfasst. „Im Vergleich zum Vorjahr konnten wir unsere Erfassungsmenge um sieben Prozent steigern“, sagt Kurt Färber, stellvertretender Geschäftsführer der BAG Hohenlohe und Abteilungsleiter Ein- und Verkauf Landwirtschaft. „Deutlichere Steigerungen hatten wir beim Weizen, bei der Braugerste und den Erbsen. Rückgänge zum Vorjahr mussten wir beim Raps, Dinkel, Roggen und Hafer verzeichnen.“ Die Erträge schwankten in diesem Jahr sehr stark – abhängig von den Regenfällen in den einzelnen Regionen und der Wasserverfügbarkeit der verschiedenen Kulturen.

„Die Getreidequalitäten beurteilen wir als gut. Weizen brachte ansprechende Proteingehalte, die im Vergleich zum Vorjahr um circa 0,5 bis 0,75 Prozent niedriger ausfallen, aber trotzdem noch den Anforderungen der Mühlen entsprechen“, sagt Färber. Die Naturalgewichte seien zu Beginn der Ernte hoch gewesen, bei später gedroschenem Weizen seien nachlassende Werte festgestellt worden. „Braugerste hatte hohe Vollgerstenanteile bei gleichzeitig niederen Proteinwerten“, so Färber.

Schaden am Raps in Grenzen gehalten

Beim Raps war der Schädlingsdruck im zeitigen Frühjahr durch den Stengelrüssler vorhanden. „Nach der Blüte mussten wir Schäden durch die Kohlschotenmücke feststellen. Bei rechtzeitiger Behandlung konnten sie noch in Grenzen gehalten werden“, erklärt Färber. Es habe beim Raps aber auch Totalausfälle durch die extreme Trockenheit im vergangenen Herbst nach der Aussaat gegeben.

Große Steigerung bei den Erbsen

„In diesem Jahr konnten wir die Erfassungsmengen um sieben Prozent steigern. Positiv überrascht hat uns der Weizen mit plus 20 Prozent, die Braugerste mit plus 20 Prozent sowie Erbsen mit einem deutlichen Plus von 224 Prozent“, so Färber. Rückgänge seien beim Raps (minus 20 Prozent), beim Dinkel (minus 35) und beim Hafer (minus 13) verzeichnet worden. Die extreme Hitze mit Temperaturen von annähernd 40 Grad habe Getreide und Raps massiv Ertrag gekostet. „Ohne die extreme Witterung hätte man vermutlich eine Spitzenernte eingefahren“, so Färber.

