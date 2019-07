Das Landratsamt mahnt zur Vorsicht. Autos dürfen nur auf ausgewiesenen Parkplätzen stehen.

Die sommerlichen Temperaturen nutzen viele für Freizeitaktivitäten im kühleren Wald. Allerdings herrsche im Kreisgebiet zurzeit mittlere bis hohe Waldbrandgefahr, wie Kreisbrandmeister Werner Vogel berichtet. Hintergrund seien die aktuelle Trockenheit und die hohen Temperaturen in den vergangenen Wochen.

Da weiterhin keine Niederschläge zu erwarten seien, dürfte sich der Waldbrandgefahrenindex bis Ende der Woche im Landkreis überall auf 4, somit auf die zweithöchste Stufe, erhöhen, heißt es aus dem Landratsamt. Dies entspricht einer „hohen Waldbrandgefahr“. „Wir bitten daher alle Waldbesucher um erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit“, bekräftigt Landrat Gerhard Bauer.

Feuer nur an Grillstellen

So darf außerhalb der ausgewiesenen Grillstellen kein Feuer entfacht werden. Auf den Grillplätzen sollte darauf geachtet werden, dass kein Funkenflug entsteht und dass das Feuer beim Verlassen des Grillplatzes richtig gelöscht wird. In Einzelfällen sei es nötig, Grillstellen in besonders brandgefährdeten Waldgebieten oder Waldrandbereichen zu schließen, heißt es weiter.

Rauchen ist im Wald grundsätzlich nicht gestattet. Waldbrandgefahr gehe ebenfalls von liegengelassenen Flaschen und Glasscherben aus, aber insbesondere auch entlang von Straßen durch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen. Das Landratsamt bittet die Bürger zudem, die Zufahrtswege in die Wälder nicht mit Fahrzeugen zu blockieren. Sie dürfen nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden. Die Fahrzeuge sollten nicht über trockenem Bodenbewuchs stehen.

Bei Brand 112 wählen

Wer einen Waldbrand bemerkt, wird gebeten, unverzüglich die Feuerwehr (Notruf 112) zu informieren. „Dabei kommt es auch auf eine präzise Ortsbeschreibung an, um die Feuerwehr gezielt zum Einsatzort zu führen. Rettungspunkte, allgemein bekannte Parkplätze oder Ähnliches sollten dabei zur Beschreibung genutzt werden“, teilt das Landratsamt abschließend mit.

