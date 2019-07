Der Eichenprozessionsspinner hat sich an einigen Bäumen an Rast- und Spielplätzen im Kreis eingenistet. Dessen Brennhaare können zu Ausschlägen und Reizungen führen.

Das Landratsamt hat einige Informationen zum Eichenprozessionsspinner zusammengestellt. Die Behörde gibt außerdem Tipps, wie sich eine gesundheitliche Beeinträchtigung vermeiden lässt. Revierleiter Jörg Brucklacher, zuständig für das Forstrevier Limpurger Berge, berichtet von seinen Erfahrungen im Umgang mit der Larve.

Was führt zu den Problemen mit den Prozessionsspinnerraupen? Die Larven des Eichenprozessionsspinners tragen sogenannte Brennhaare, die leicht abbrechen und in der Haut stecken bleiben können. Dort führen sie zu Ausschlägen und teilweise heftigem Juckreiz, die zum Beispiel mit Insektenstichcreme behandelt werden können. In den hohlen Haaren befinden sich außerdem giftige Ausscheidungsprodukte der Raupe, die sie dort sozusagen zwischenlagert. Durch dieses Thaumetopoein verstärken sich die Reizungen, gelegentlich kommen auch stärkere allergische Reaktionen vor, die einen Arztbesuch nötig machen. Dafür brauche es jedoch einen massiven Kontakt oder eine besondere persönliche Empfänglichkeit.

Die Larven häuten sich in ihrem Nest mehrfach und stoßen dabei jeweils eine leere Hülle ab, die die betreffenden Haare trägt. Ende Juni sind die Raupen mit ihrer Entwicklung nahezu fertig und verpuppen sich bald, die Falter schlüpfen Ende Juli. Die Raupennester bleiben mit den enthaltenen Häutungsresten auch da­rüber hinaus „infektiös“, bei trockener Lage teilweise sogar einige Jahre lang. Diese Gespinstballen sollten daher nicht berührt oder manipuliert werden, insbesondere, wenn sie zu Boden gefallen sind.

Warum werden die Raupennester dann nicht entfernt? Die Nester seien nicht immer gut erkennbar oder sicher erreichbar. Der Aufwand sei wegen des sowieso zu erwartenden Neubefalls im nächsten Jahr unverhältnismäßig hoch und erfordere eine Spezialausrüstung. Die Bäume erholten sich mittels des sogenannten Johannistriebes im Juni auch von einem Kahlfraß recht schnell. An besonders schwierigen Stellen, die von der Bevölkerung nicht gemieden werden können und wo gleichzeitig das Nest relativ gut erreichbar ist, könne eine fachgerechte Entfernung sinnvoll sein, so das Landratsamt.

Warum ist der Eichenprozessionsspinner in den letzten Jahren so zum Problem geworden? Wahrscheinlich im Zuge der Klimaveränderung. Der Eichenprozessionsspinner kann nun auch eigentlich kühlere Lagen relativ gut besiedeln. Es gibt darüber hinaus wiederkehrende Jahre mit einer Massenvermehrung, denen Jahre mit geringerer Population folgen. In diesen falle der Befall dann fast niemandem auf. Verantwortlich für die Schwankungen sind Witterungsbedingungen und natürliche Feinde wie Kuckuck oder Schlupfwespen.

Wie groß ist das Risiko und wäre es nicht besser, die Eichen alle zu fällen? „Wenn man keine Raupe in den Kragen bekommt und nicht an den Nestern rumspielt, sollte das Risiko kalkulierbar bleiben“, meint Revierleiter Brucklacher. Die nur 0,2 Millimeter langen Brennhaare können zwar auch mit dem Wind verweht werden, aber in Jahren mit normalem Befall dürfte das kein merkliches Problem darstellen, so das Landratsamt. Das größte Risiko bestehe sicherlich für Waldarbeiter, Brennholznutzer wie auch für Menschen, die häufig in der Natur unterwegs sind oder ein Grundstück nah am Waldrand besitzen. Wenn sie in ein Raupennest hineinsägen oder hineinfassen, könne das in der Tat üble Folgen haben. Dann müsse dringend ein Arzt aufgesucht werden.

Von der eigenmächtigen Bekämpfung der Nester sei abzuraten. „Wenn Sie Abstand zu den Nestern halten und dafür sorgen, dass Kinder und Hunde das auch beachten, ist das größte Risiko schon beseitigt“, rät Brucklacher.

Wie gehen Sie als Förster persönlich mit dieser Gefahr im Wald um? „Ich bin jetzt 20 Jahre im Außendienst tätig und hatte selbst noch nie ein Problem mit dem Phänomen. Obwohl ich schon zahlreiche befallene Bäume auch aus der Nähe begutachtet habe und viel im Wald unterwegs bin. Wir sollten bedenken, dass wir Menschen nicht unantastbar sind, sondern uns als Teil der Natur auch in gewissem Maße zumutbaren Einschränkungen unterordnen müssen. Wem die Gefahr zu groß erscheint, der muss halt Abstand halten. Eine Fällung aller Eichen im Siedlungsbereich, an allen Spielplätzen oder Ruhebänken käme für mich keinesfalls in Frage und wäre ein Armutszeugnis in ökologischer und landschaftlicher Sicht. Wer will schon seine Ruhebank mitten auf der kahlen Wiese aufstellen?“, bekräftigt Brucklacher.

Das könnte dich auch interessieren: