186 Personen sind seit 2015 aus dem Landkreis Schwäbisch Hall abgeschoben worden. Dabei arbeitet das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe eng mit der Polizei zusammen.

Im Landkreis Schwäbisch Hall – inklusive der großen Kreisstädte Crailsheim und Schwäbisch Hall – sind seit 2015 insgesamt 407 Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern geplant worden. Davon wurden nach Angabe des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe 186 Abschiebungen umgesetzt. Die Behörde koordiniert die Abschiebeverfahren im Land Baden-Württemberg und somit auch die im Landkreis Hall.

Es gibt unterschiedliche Gründe, warum eine Abschiebung nicht stattfindet

Der zahlenmäßige Unterschied zwischen angeordneten und tatsächlich vollzogenen Abschiebungen erklärt sich aus mehreren Gründen. „Es kommt vor, dass ein Asylfolge- oder ein Asylerstantrag gestellt worden ist“, erklärt Irene Feilhauer, Pressesprecherin des RP Karlsruhe. Das führe zu einer „Stornierung“ der Abschiebung. Das passiere auch, wenn die Abzuschiebenden nicht angetroffen werden, eine Reiseunfähigkeit vorliegt, ein Härtefallverfahren eingeleitet wurde oder andere Rechtsmittel eingelegt worden sind. Eine freiwillige Ausreise, renitentes Verhalten und familiäre Gründe sind weitere Ursachen für nicht abgeschlossene Abschiebungen. Wie viele Personen sich in den vergangenen Jahren der Abschiebung entzogen haben, lässt sich nicht genau beziffern. „Von denjenigen Personen, die bereits für eine Rückführung eingeplant waren, konnten in den Jahren 2015 bis 2019 insgesamt zehn Personen nicht abgeschoben werden“, sagt Feilhauer.

Wie laufen Abschiebungen ab?

Nachdem die Abschiebung angeordnet worden ist, bereitet das RP Karlsruhe alles vor. Dazu gehören die Buchung von Flügen, die Beauftragung der Polizei, die die abzuschiebenden Personen abholt, sowie die Organisation einer medizinischen Betreuung oder Begleitung der Abschiebung durch Beamte der Bundespolizei (bei Flügen). Außerdem spricht man sich mit den Behörden im Zielland ab. Am Tag der Abholung holt die Polizei die betreffende Person oder die Personen ab und bringt diese an die entsprechende Grenzschutzstelle (bei Überstellungen auf dem Landweg) oder an den entsprechenden Abflughafen.

Flüchtlingshelfer berichten oft von Abschiebungen mitten in der Nacht. Dafür gibt es viel Kritik an den ausführenden staatlichen Organen. „Bei der Planung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen bestehen Rahmenbedingungen, auf die die Landesbehörden keinen Einfluss haben – wie beispielsweise Flugzeiten“, sagt Feilhauer. „Da es sich bei einer Abschiebung um eine Maßnahme des ‚unmittelbaren Zwanges‘ handelt, ist die dabei mit der Vollstreckungshandlung zwangsläufig verbundene Freiheitsbeschränkung auf das absolut notwendige Maß zu beschränken.“ Die zeitliche Dauer einer „zulässigen Freiheitsbeschränkung“ lasse sich dabei nicht pauschal bemessen. Sie sei abhängig von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls. „Entscheidend ist aber, dass sich die Wartezeiten im üblichen Rahmen bewegen. Zur Orientierung werden hierbei in aller Regel die Wartezeiten, die auch von einem normalen Fluggast eingeplant werden müssten, herangezogen“, so die Sprecherin. Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen könne es auch zu Abholungen in der Nacht kommen.

Wer ist an Abschiebungen beteiligt?

Alle Abschiebungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums (PP) Aalen, also auch im Landkreis Schwäbisch Hall, werden der Behörde über die Abschiebegruppe Ludwigsburg übermittelt. Diese gehört zum Polizeipräsidium Ludwigsburg. „An den Abschiebungen sind dann unter anderem Beamte des PP Aalen, der Abschiebegruppe und der Bundespolizei beteiligt“, erklärt Bernd Märkle von der Pressestelle des PP Aalen. „Die genaue Verfahrensweise ist abhängig von den abzuschiebenden Personen und im Falle einer Abschiebung per Flugzeug vom jeweils festgelegten Abflugflughafen.“ Vertreter des RP Karlsruhe sind bei den eigentlichen Abschiebungen nicht vor Ort.

Bei Abschiebungen handele es sich grundsätzlich um planbare Einsätze. Auf Grundlage einer am konkreten Einzelfall orientierten Beurteilung der Lage werde entschieden, welche oder wie viele Einsatzkräfte und welche Führungs- und Einsatzmittel erforderlich sind. „Bei einer Abschiebung handelt es sich um eine gängige polizeiliche Maßnahme, der gegenüber anderen polizeilichen Tätigkeiten per se kein gesteigertes Gefahrenpotenzial zugesprochen werden kann“, sagt der Polizeisprecher. „Natürlich werden auch Beamte der Dienstgruppen und des Bezirksdienstes sowie der Polizeiposten eingesetzt.“ Eine besondere polizeiliche Schulung speziell für Abschiebungen gebe es hingegen nicht.

Auch Märkle spricht von „vielfältigen Problemen“, die dazu führen, dass Abschiebungen nicht durchgeführt werden können. Das RP Karlsruhe erhalte bei jedem Einsatz einen Abschlussbericht zum Abschiebeauftrag. „Im Bereich des Landkreises Schwäbisch Hall kam es nach unseren Erkenntnissen noch zu keinem ‚Gewaltausbruch‘ im Zusammenhang mit einer Abschiebung“, ergänzt der Polizeisprecher.

Für Asylbewerber ist die Abschiebung eine „belastende Situation“

Wegen der meist frühen Abflugzeiten sind die Abschiebungen zumeist in die frühen Morgenstunden zu legen, sagt Märkle. In dieser Zeit würden die Abzuschiebenden meist noch schlafen. Darüber hinaus seien mit den Erwachsenen teilweise auch die in der Familie lebenden Kinder abzuschieben. Diese müssten beim Transport entsprechend betreut werden. „Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Abschiebungen für die Betroffenen eine emotional belastende Situation darstellen“, so Märkle. Darauf würden die Polizeibeamten aufgrund ihrer Ausbildung und Einsatzerfahrung auch angemessen reagieren.

