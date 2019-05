Obwohl im Mai mehr Menschen ohne Job sind als im April, bezeichnet Arbeitsagenturleiterin Karin Käppel den Arbeitsmarkt als stabil.

Zum ersten Mal seit etlichen Monaten scheint der Arbeitsmarkt in der Region einen leichten Dämpfer zu erhalten. Untypisch für diesen Zeitpunkt des Jahres stieg die Zahl der Arbeitslosen von April auf Mai um 61 auf 3078 an. Dies jedoch sei kein Grund zur Beunruhigung, ist sich Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, sicher. Der leichte Anstieg sei nicht zuletzt auf hausinterne, statistische Bereinigungen zurückzuführen. „Der Arbeitsmarkt bleibt stabil“, betont Käppel. Allerdings sei festzustellen, dass manche Arbeitgeber aufgrund ungünstiger Konjunkturprognosen etwas vorsichtiger geworden sind. Generell zeigt sich die Agenturleiterin optimistisch: „Die Zahl der arbeitslosen Menschen bleibt weiter auf einem niedrigen Stand. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist trotz eines leichten Rückgangs der gemeldeten Arbeitsstellen enorm und für die Betriebe nehmen Personalengpässe zu.“

Mehr ohne Job Wieder mehr Arbeitslose in Deutschland Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Mai im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Grund dafür sind Fehler in der Erfassung.

Quote bleibt bei 2,7 Prozent

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Hall liegt nach wie vor bei 2,7 Prozent, wobei der Altkreis Crailsheim (2,5) traditionell etwas besser dasteht als der Altkreis Hall (2,8 Prozent). 937 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos und 878 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber meldeten 559 Stellenangebote, 3,3 Prozent weniger als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten liegt Ende des Monats bei 2545.

Auch im Hohenlohekreis stieg die Arbeitslosenzahl leicht an, die Quote liegt nun bei 2,3 Prozent. Im Necker-Odenwald-Kreis sowie im Main-Tauber-Kreis hingegen sank die Quote um jeweils 0,1 Prozent.

Arbeitsmarkt in der Region Es fehlen die Auszubildenden Im Bereich der Arbeitsagentur Aalen liegt die Arbeitslosenquote unverändert bei 3 Prozent.

Fokus auf Pflege

In nahezu allen Branchen werden Mitarbeiter gesucht, überwiegend gut qualifizierte Fachkräfte. Betriebe finden in manchen Bereichen kaum noch Personal, weil der Markt komplett leergefegt ist. Dazu gehört auch der Bereich der Pflege. „Die demografische Entwicklung, aber auch der medizinische Fortschritt haben und werden auch weiterhin dazu führen, dass der Bedarf an Pflegepersonal in der Kranken- und Altenpflege steigen wird. Beste Chancen für künftige Auszubildende und Mitarbeiter auf einen sicheren Arbeitsplatz, aber auch eine enorme gesamtgesellschaftliche Herausforderung für die künftige Fachkräftesicherung“, sagt Karin Käppel.

In der Pflegebranche sei der Personalmangel besonders dramatisch. Mit Veranstaltungen, insbesondere auch mit dem Blick auf die Neugestaltung der Pflegeberufe ab nächstem Jahr, möchte die Agentur für Arbeit Menschen über dieses Berufsfeld informieren und Interesse wecken. „Wir fördern in hohem Maße erfolgreich Weiterbildungen und Umschulungen und agieren in engem Schulterschluss mit unseren Partnern am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt“, betont die Agenturleiterin.

