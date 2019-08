Ein Achtjähriger aus dem Landkreis Schwäbisch Hall liegt mit einer Gehirnentzündung in der Uniklinik Tübingen. Die Mutter sendet einen Hilferuf an die Öffentlichkeit.

Normalerweise sorgt die Blut-Hirn-Schranke dafür, dass Erreger nicht ins Gehirn eindringen können. So wird das empfindliche Nervengewebe geschützt. Doch dieser Schutz ist nicht ­hundertprozentig gewährleistet, wenn die Immunabwehr geschwächt ist. Im Gehirn können die Erreger dann eine Entzündung hervorrufen oder einen ­immunologischen Prozess anstoßen. Das Gewebe schwillt an, einzelne Nervenzellen sterben ab oder es entstehen großflächige Schäden.

Schwere und lebensbedrohliche Gehirnentzündungen wie bei dem achtjährigen Joel aus dem Landkreis Schwäbisch Hall sind zum Glück eher selten. Seit dem 22. Juli liegt er mit einer akuten nekrotisierenden Enzephalitis auf der Intensivstation der Uniklinik Tübingen.

Normaler Virus stand am Anfang der Gehirnentzündung

Was zuvor passierte, schildert die Mutter so: „Er ist an einem normalen Virus erkrankt. Dieses hat jedoch sein Immunsystem überreagieren lassen, indem es einen entzündlichen Prozess im Gehirn losgetreten hat – und das in einem Zeitraum von vier Tagen.“ Aus einem lebhaften, immer fröhlichen Jungen sei „ein sehr krankes Kind“ geworden, das beatmet werden muss.

In seinem Fall stößt die Schulmedizin an ihre Grenzen. Die Ärzte wissen nicht, was die Krankheit verursacht hat, der Erreger konnte trotz mehrfacher Tests in Schwäbisch Hall, Tübingen und Berlin nicht identifiziert werden. Die bekannten Therapien zeigten keinerlei Wirkung.

Nachfrage bei zwei behandelnden Ärzten der Uniklinik Tübingen aus dem Bereich Kinderneurologie und Kinderintensivmedizin, die die Mutter zuvor von der Schweigepflicht entbunden hat: Dass diese die Öffentlichkeit wählt, halten sie zwar für schwierig, aber: „Es ist das Recht der Mutter, alle Hebel in Bewegung zu setzen, wenn die Möglichkeiten der Schulmedizin ausgeschöpft sind.“ Für Angehörige sei es wichtig für die Verarbeitung, bis zum Ende alles versucht zu haben, was dem Kind hätte helfen können.

Mutter fühlt sich von der Dynamik überrollt

Am Mittwochmorgen wandte sich die Mutter, die die Ärzte als „Kämpfernatur“ beschreiben, mit einem ­Hilferuf per E-Mail an unsere ­Zeitung. „Ich möchte nichts ­unversucht lassen. Ich werde alles tun, um meinem Sohn zu helfen“, sagt sie auf Nachfrage. „Es ist mein Kind. So lasse ich mein Kind nicht ­gehen.“ Sie fühlt sich von der ­Dynamik der Krankheit überrollt, wie sie es formuliert, das Ganze sei jenseits aller Vorstellungskraft.

Der Mutter geht es nicht ­darum, Ärzten einen Vorwurf zu machen, die gäben ihr Bestes, sondern sie hofft auf diese Weise vielleicht jemanden zu finden, der doch noch eine Möglichkeit kennt, die die Entzündung heilen lässt. „Ich ­suche den Stoff, der meinem Sohn Heilung bringt“, sagt sie. Ansonsten bleibt ihr nur die Hoffnung auf ein medizinisches Wunder.

Medizinisches Wunder. „Das sind die Worte, die wir gegenüber der Mutter gewählt haben“, so sagt es auch einer der behandelnden Ärzte.

