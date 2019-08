Laut einer Studie verschenken die Angestellten in den Landkreisen Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Main-Tauber Millionen von Euro durch unbezahlte Überstunden.

Die Angestellten in den Landkreisen Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Main-Tauber leisten unbezahlte Überstunden, deren Wert in die Millionenhöhe steigt. Das jedenfalls besagt eine Studie, die die Gewerkschaft Nahrung-­Genuss-Gaststätten (NGG) in Auftrag gegeben hat. Demnach „verschenkten“ die Angestellten im Kreis Schwäbisch Hall im letzten Jahr hochgerechnet 49 Millionen Euro und in den Kreisen Hohenlohe und Main-Tauber jeweils 32 Millionen Euro.

Lohngeschenke für die Firmen

Allein in den Hotels und Gaststätten hätten die Beschäftigten in Schwäbisch Hall im vergangenen Jahr rund 74.000 Überstunden (im Hohenlohekreis 42.000, im Main-Tauber-Kreis 47.000 Überstunden) geleistet, ergaben die Auswertungen des von der Gewerkschaft beauftragten Pestel-­Instituts, das für seine Studie ­Daten aus dem Mikrozensus ausgewertet hat. 45 Prozent aller geleisteten Überstunden im Gastgewerbe seien nicht bezahlt worden, lautet der gewerkschaftliche Vorwurf. Dazu kommt, dass 57 Prozent der Arbeitsplätze in der Gastronomie im Haller Landkreis (Hohenlohe 48, Main-Tauber 55 Prozent) sogenannte Minijobs mit starren monatlichen Höchstverdienstgrenzen von 450 Euro sind.

Weil hier kein Euro mehr gezahlt werden darf, „werden die Überstunden entweder gar nicht oder schwarz bezahlt“, vermutet NGG-Geschäftsführer Burkhard Siebert und fordert: „Statt Minijobber mit 450 Euro abzuspeisen, sollte das Gastgewerbe endlich mehr Menschen regulär beschäftigen und ordentlich bezahlen.“ Jetzt hat die NGG die Kampagne „#fairdient“ gestartet, weil sie befürchtet, dass noch ein anderes Problem auf sie zukommt: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) wolle das Arbeitszeitgesetz „durchlöchern“, indem er die Höchstarbeitszeit auf bis zu 13 Stunden pro Tag ausweiten will.

Der Dehoga indes bestreitet die Vorwürfe und sieht den aktuellen Vorstoß als gewerkschaftliche „Sommerlochattacke“. „Es geht nicht um Mehrarbeit, sondern um die Anpassung des Arbeitszeitgesetzes an die Lebenswirklichkeit“, heißt es seitens des Dehoga Baden-Württemberg auf Anfrage unserer Zeitung. „Der Dehoga setzt sich für flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitszeit ein. Die aktuell geltenden gesetzlichen Ruhe- und Pausenzeiten für Arbeitnehmer sollen dabei nicht verkürzt oder verändert werden.“ Der Verband schlägt vor, das Arbeitszeitgesetz von einer täglichen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit umzustellen, um Arbeitszeiten individueller und flexibler auf die Wochentage aufteilen zu können.

Seit 2015 sind die Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter zu dokumentieren. Die starre Regelung habe bewirkt, dass einzelne Betriebe ihre Öffnungszeiten reduziert haben, was den Tourismus nicht unbedingt attraktiver mache, wenn ein Restaurant beispielsweise keinen Mittagstisch mehr anbiete, argumentiert Daniel Ohl, Pressesprecher der Dehoga im Auftrag des Schwäbisch Haller Kreisvorsitzenden Armin Meiser.

Deshalb begrüße man einen Vorschlag aus dem baden-württembergischen Wirtschaftsministerium, der eine Ausweitung der Tages-Höchstarbeitszeit von bisher zehn auf maximal zwölf Stunden, bei einer Begrenzung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit auf 54 Stunden, vorsieht. Keine Veränderungen soll es dagegen bei Ruhezeiten und Pausenzeiten geben.

Gleichzeitig macht sich der Verband für eine Anhebung der 450-Euro-Grenze stark. Seit 2013 sei diese Grenze fix, was zur Folge habe, dass bei den steigenden Mindestlöhnen immer weniger Stunden geleistet werden dürfen.

450-Euro-Grenze anheben

Das Argument, die Gastronomen würden dann „reguläre“ Beschäftigungen in Minijobs umwandeln, entkräftet der Dehoga mit Zahlen: Zwar wachse die Zahl der Minijobber, die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Branche steige jedoch noch stärker, beispielsweise im Kreis Schwäbisch Hall, wo sie von 1385 Beschäftigten im Jahre 2010 auf 1847 im letzten Jahr kletterte.

Die Branche könnte durch eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit an Attraktivität einbüßen und die Beschäftigten hätten zudem ein höheres Gesundheitsrisiko, befürchtet die Gewerkschaft.

Das sieht man bei der Dehoga anders. Daniel Ohl: „Flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitszeit würden dem Wunsch vieler Mitarbeiter entsprechen, wenn etwa Teilzeitkräfte ihre Wochenarbeitszeit auf wenige Tage bündeln könnten.“

