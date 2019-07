Nach der Wahl in Großbritannien hofft die Haller Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt weiter auf einen weichen Brexit.

Die Wahl Boris Johnsons zum britischen Premierminister kam für die Schwäbisch Haller Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt (SPD) wenig überraschend. „Dass er gewinnt, war zu erwarten“, sagte Gebhardt

am Dienstag unserer Zeitung. Und

sie macht keinen Hehl daraus, dass ihr ein Wahlsieg von Johnsons Kontrahent Jeremy Hunt lieber gewesen wäre: „Er ist nicht so ein Hardliner und hätte sich eher darum bemüht, eine vernünftige Lösung für sein Land zu finden.“

Harter Brexit brächte schwere wirtschaftliche Folgen

Gebhardt hofft trotz allem weiterhin, dass es nicht zu einem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne Vertrag, also zu einem sogenannten „harten Brexit“ kommt. Boris Johnson hatte mehrfach angekündigt, diesen notfalls umsetzen zu wollen. „Ich hoffe, dass das Parlament in London einen harten Brexit nicht akzeptieren wird“, so Gebhardt. Denn ein solcher wäre nicht nur für das Vereinigte Königreich, sondern auch für die deutsche Wirtschaft, gerade die in Baden-Württemberg, äußerst schäd-

lich.

Die Unberechenbarkeit Boris Johnsons bereite ihr Sorgen, bekennt Gebhardt. Die 65-Jährige, die bereits seit 1994 im EU-Parlament in Straßburg sitzt, hat aber noch immer eine vage Hoffnung, dass der Brexit letztlich gar nicht realisiert wird. „Die Labour-Abgeordneten kämpfen darum, dass es noch zu einer zweiten Volksabstimmung kommt.“

