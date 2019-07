Die Sommerferien 2019 stehen nun auch in Baden-Württemberg an. Viele wollen in den Urlaub - aber fliegt ihr oder lasst ihr es zugunsten des Klimas sein?

Die Sommerferien sind auch für viele Familien in Deutschland ein Anlass, gemeinsam groß in Urlaub zu fahren - oder zu fliegen. In den vergangenen Monaten und Jahren sind aber im Rahmen der Klimadebatte mehr und mehr Stimmen laut geworden, die die Vielfliegerei kritisieren. Denn schließlich trage auch diese ihren Beitrag zum Klimawandel bei. Zudem plädieren gerade bei den Friday-for-Future-Schülerdemonstranten viele dafür, die eigene, individuelle Lebensweise zu überdenken und zugunsten des Klimas zu ändern - so auch bei der jüngsten FFF-Demonstration in Crailsheim.

Wie sieht es bei eurem Urlaub aus? Wählt Ihr andere Reisemöglichkeiten, wenn diese existieren - oder verzichtet Ihr womöglich gar auf die Reise, wenn diese nur im Flugzeug möglich ist? Findet Ihr die Forderungen nach Flugverzicht albern oder kümmert euch die ganze Diskussion gar nicht? Stimmt ab!

