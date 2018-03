Verunreinigung Häufchen-Alarm in Kirchberg

Häufchen-Alarm in Kirchberg

Kirchberg / Luca Schmidt

Wenn ein guter Wille gar Berge versetzen kann, dann doch erst recht auch ein Häufchen“ – mit diesem Appell hat sich die Stadtverwaltung Kirchberg im Amtsblatt an ihre Bürger gerichtet. Das Problem: Die Hofgartenanlage wurde vermehrt als „Toilette für Vierbeiner missbraucht“, ohne dass die Hinterlassenschaften entfernt wurden, so die Stadt.

„Hier war ein Häufchen, da war eins und dort eins“, erklärt Jürgen Köhnlein vom Ordnungsamt die Situation. „Man konnte die Kinder schon gar nicht mehr losrennen lassen, ohne dass sie in ein Häufchen trten.“ Es habe einfach überhandgenommen.

In der Meldung im Amtsblatt wird auch darauf hingewiesen, dass nach „hiesiger Polizeiordnung“ der Halter oder Führer eines Hundes dazu verpflichtet ist, Hundekot auf Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen oder in fremden Gärten unverzüglich zu beseitigen – wenn nicht, drohe ein Bußgeld.

Dazu kam es mittlerweile schon. „Es gab Bußgelder für den einen oder anderen Hundehalter“, so Köhnlein. Die Hinweise, die dazu führten, kamen aus der Bevölkerung. In Anhörungsverfahren wurden die Taten eingeräumt.

Kotbeutel sind vorhanden

Dabei könne die Stadt aus seiner Sicht nicht mehr allzu viel tun. „Es gibt bereits einen Spender für Hundekottüten und einen Korb für die Entsorgung“, sagt Köhnlein. Es gebe auch viele Hundehalter, die das Angebot nutzen und den Kot entfernen. Manche tun das aber eben nicht. „Das Problem ist die Bequemlichkeit“, sagt der Ordnungsamtsleiter. „Die Hundebesitzer müssen die Beutel nicht mal mitbringen und auch nicht wieder mit nach Hause nehmen.“ Die Stadt könne nicht mehr machen, als die Beutel und Körbe zur Verfügung zu stellen.

Momentan liegen noch Holzhackschnitzel in der Hofgartenanlage, Überreste des Mittelaltermarkts. Sie werden demnächst vom Bauhof entfernt. „Mal schauen, was da dann so raus kommt“, sagt Köhnlein.

Ob der Aufruf zu einer Besserung der Situation beigetragen habe, könne er noch nicht sagen. Dazu sei es zu früh. „Beschwerden hat es bislang aber keine mehr gegeben.“