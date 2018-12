Glaube Gute Ideen mit Leben füllen

Obersontheim / Sigrid Bauer

Es ist hier nicht schwieriger als anderswo, aber es ist anders schwierig als in Stuttgart“, sagt Ursula Wilhelm beim Vergleich ihrer alten Gemeinde im Stuttgarter Stadtbezirk Birkach mit ihrer neuen ländlichen Gemeinde.

Als Geschenk hat sie es empfunden, dass sich ohne ihr Zutun aus den diesjährigen Teilnehmern des Traineeprogramms für Jugendarbeit ein paar Mädchen zusammengefunden haben, um eine Jungschargruppe ins Leben zu rufen. „Das ist wirklich toll und es läuft recht gut“, freut sie sich.

Einzelne fast überlastet

Auch ihren Kirchengemeinderat lobt Wilhelm. „Die Leute sind sehr engagiert, aber die Einzelnen sind fast überlastet“, hat sie festgestellt. Zu einer Aktion im Pfarrhausgarten seien sie teils mit der ganzen Familie angerückt und hätten wirklich geschuftet. „Ein paar mehr Kirchenmitglieder zur Unterstützung wären schön gewesen“, meint Wilhelm. Für die Ehrenamtlichen in Kirche und Vereinen werde es zunehmend anstrengender, weil sich die Aufgaben auf zu wenige Schultern verteilten. In dieser Hinsicht sei Obersontheim schon recht städtisch. Eine Dorfgemeinschaft gebe es unter den Jüngeren kaum mehr, meint sie auch mit Blick auf das Neubaugebiet Gaukler. „Im Fischachtal, habe ich den Eindruck, ist das noch anders“, sagt die Pfarrerin.

Sie würde sich wünschen, dass die Vereine und die Kirche sich regelmäßig austauschen. „Ich habe schon Ansatzpunkte über einzelne Personen, aber feste Strukturen zur Vernetzung der Gruppen fehlen“, stellt sie fest. Was ihr gefällt, sind der Wochenmarkt, die Boulebahn und die Mitfahrbänke. „Aber gute Ideen müssen mit Leben gefüllt werden“, gibt sie zu bedenken.

Ein großes Thema ihrer ersten Zeit in Obersontheim war und ist der Pfarrplan. „Die Idee hinter dem Pfarrplan ist, die Stellen auf dem Land so attraktiv zu gestalten, dass leere Stellen besetzt werden können“, erklärt Wilhelm. So, wie die Gemeinden jetzt aufgestellt sind, würde es sehr schwierig, junge Pfarrer zu finden. „Die können sich ihre Stellen derzeit aussuchen“, sagt sie.

Klar ist, dass von den vier Pfarrstellen in Obersontheim, Untersontheim, Mittelfischach und Geifertshofen eine gestrichen wird. Im Moment kristallisiert sich als Lösung heraus, dass die in Untersontheim wegfällt und die Gemeinde zu Obersontheim dazukommt, Geifertshofen und Bühlertann sich eine Pfarrstelle teilen und Mittelfischach und Oberfischach eine „Galgenfrist bis 2030“ bekommen, wie Wilhelm sich ausdrückt.

Wie sich die Gemeinden organisieren, bleibt weitgehend ihnen überlassen. „Worst case wäre, wenn alle Gemeinden in ihrer bisherigen Struktur blieben. Dann müsste ich beispielsweise die Geschäftsführung für zwei Kirchengemeinden übernehmen und es gäbe zwei Kirchengemeinderatsgremien“, erläutert die 55-Jährige. Gemeinsam mit Beratern der Landeskirche suchen die fünf Pfarrer nach der besten Lösung für alle. „Eine Herausforderung, auch weil es einige Empfindlichkeiten gibt“, räumt Wilhelm ein.

Sie könnte sich für die sechs Predigtstellen Obersontheim, Untersontheim, Bühlertann, Mittelfischach, Oberfischach und Geifertshofen langfristig gut eine Verbundkirchengemeinde vorstellen, wie es Mittelfischach und Oberfischach schon anstreben. Dann gäbe es nur noch einen Kirchengemeinderat, der anteilig aus den einzelnen Gemeinden besetzt würde.

„Solche Verbundkirchengemeinden leben ganz arg davon, dass die Gemeindemitglieder den Kirchengemeinderäten zuarbeiten und dass viele Leute hinter ihnen stehen“, stellt sie klar. Aber leider gehe der Trend überall dazu, weniger Verantwortung zu übernehmen, auch weil sich manche Ehrenamtlichen einer Erwartungshaltung ausgesetzt fühlen. „Sie können aber nicht jedes Bedürfnis stillen. Gemeinschaft funktioniert nur, wenn jeder seine eigenen Bedürfnisse etwas zurückschraubt. Sich zurücknehmen und auf andere zugehen kann auch die eigene Weltsicht bereichern und erweitern“, ist Wilhelm überzeugt. „Wir brauchen Leute mit Lust und Visionen, die nicht gleich frustriert sind. So wie die Mädchen, die die Jungschar gegründet haben“, schließt sie.