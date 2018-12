Kirchberg Gute Gründe für neue Schulden

Kirchberg / Sebastian Unbehauen

Man könnte jetzt mit knackigen Schlagzeilen arbeiten: „Kirchberger Schuldenstand soll sich in den nächsten vier Jahren um 1,34 Millionen Euro erhöhen“ wäre eine solche. Oder: „Bis Ende 2019 wächst die Pro-­Kopf-Verschuldung in Kirchberg um mehr als 100 Euro“. Beides ist zwar richtig, beides bedarf aber unbedingt der Einordnung. Denn wie sollte man sonst erklären, dass bei der Haushaltsvorberatung am Montag gelassene Zufriedenheit im Gemeinderat herrschte? „Den Entwurf finde ich gut“, sagte etwa Gerhard Stahl. Gerhard Borchers sprach vom „richtigen Weg“.­

Anstieg nach Sinkflug

Also: Die Verschuldung steigt zwar an, vorher aber ist sie jahrelang gesunken. „Innerhalb von acht Jahren haben wir den Schuldenstand halbiert“, betonte

Bürgermeister Stefan Ohr – von sechs auf rund drei Millionen Euro.

Nun stehen große Investitionen an, allen voran die Generalsanierungen der August-Ludwig-­Schlözer-Schule in Kirchberg und der Johannes-Gutenberg-Schule in Gaggstatt. Weitere große Klöpse, die die Stadt über Jahre hinweg beschäftigen, sind zum Beispiel der Neubau der Ortsdurchfahrt Lendsiedel, die natur- und denkmalgerechte Inwertsetzung des Sophienbergs und die Stadtsanierung.

Borchers begründete seine Diagnose vom guten Weg dann auch wie folgt: Wenn man ein paar Jahre vorausblicke, habe man zwei Schulen, Lendsiedel und den Sophienberg gerichtet und lande damit zwar über dem heutigen, aber weit unter dem ursprünglichen Schuldenstand.

Bürgermeister Ohr nannte die Haushaltssituation „ordentlich“. Das Stemmen des neuen Feuerwehrmagazins, dessen Für und Wider man ursprünglich auch auf der Basis finanzieller Bedenken diskutiert habe, sei rückblickend überhaupt kein Problem gewesen. Und jetzt: „Der ganz große Höhenflug, auf den wir uns zwischenzeitlich scheinbar begeben haben, findet nicht ungebremst seine Fortsetzung.“ Ordentlich eben.

Den Stadträten, die sich zu Wort meldeten, fiel positiv auf, dass Kämmerer Markus Pfannenstiel eher vorsichtige Prognosen zur Entwicklung von Gewerbesteuer (1,2 Millionen Euro, wie Vorjahr) und Einkommenssteueranteil (2,26 statt 2,06 Millionen Euro im Vorjahr) sowie leicht rückläufige Schlüsselzuweisungen ins Planwerk geschrieben hatte. Zurückhaltung schützt ja bekanntlich vor bösen Überraschungen.

Mahnende Hinweise

Auch ein paar mahnende Hinweise aus dem Gremium gab es. So rückte Stahl die Ausgaben im Verwaltungshaushalt in den Fokus, die fast alle ein Plus aufwiesen: „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu großzügig werden.“ Robert Schmid-Denkler bezweifelte derweil, dass die eingeplanten 800 000 Euro für den Breitbandausbau bis 2022 ausreichen. Bürgermeister Ohr äußerte in diesem Zusammenhang die Hoffnung auf eine 90-Prozent-Förderung, die immer wieder im Raum steht.

Borchers wiederum stellte in den Raum, dass eine mögliche politische Entscheidung für kostenfreie Kitas quasi aus dem Nichts zur großen Belastung für den städtischen Haushalt werden könnte. Und Florian Stickel sagte: „Mir fehlt in dem ganzen Plan noch die Kläranlage.“ Hier sei keine Erweiterung geplant, antwortete Ohr, sondern eine sukzessive Sanierung, für die man Mittel zur Verfügung habe.