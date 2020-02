Erstmals arbeitet die Musikschule Hohenlohe mit den Posaunenchören Schrozberg und Leuzendorf sowie mit dem Musikverein Stadtkapelle Schrozberg zusammen. Das Gemeinschaftsprojekt heißt „Bläserklasse“ und beginnt im neuen Schuljahr an der Grundschule Schrozberg als AG-Angebot.

„Wir haben das zuvor schon einmal probiert. Aber im Ehrenamt lässt sich so etwas kaum stemmen, immerhin läuft eine Bläserklasse über zwei Jahre“, sagt Karl-Albrecht Wagner, Vorstand des Musikvereins Schrozberg. Da sei es hilfreich, wenn die Musikschule Hohenlohe künftig die vielen organisatorischen Aufgaben übernehme, die zusätzlich zum Musikkurs anfallen.

„Die Bläserklasse ist auf die Klassenstufen 3 und 4 ausgelegt und sieht zwei Unterrichtsstunden pro Woche vor – Instrumentalunterricht und Orchesterprobe. Der Musikverein stellt Leih­instrumente. Wir übernehmen die Ausbildung mit qualifizierten Lehrkräften, organisieren sämtliche Auftritte und kümmern uns um Schnupperangebote für neue Bläserklassen“, sagt Andreas Straßer, Leiter der Musikschule Hohenlohe. „Vereine können das im Alleingang so nicht leisten.“

Musikschule Metzingen im Scheinwerferlicht Vier Konzerte im März Metzingen

Projekt an der Grundschule Schrozberg schafft eine „Win-win-Situation“

Umgekehrt profitierten sie von Schülern, die nachher in der Stadtkapelle oder einem der Posaunenchöre weitermachen wollen. Darüber hinaus bereichere eine Bläserklasse Angebot und Alltag der Schule. Und die Musikschule könne sich auch anderen Schülern vorstellen.

So schaffe diese Kooperation, die es laut Andreas Straßer in dieser Form bislang noch nicht in der Region gegeben hat, für alle Beteiligten eine Win-win-Situation. Gemeinsamer Nenner ist die Kinder- und Jugendarbeit. „Unsere Aufrufe und Werbemöglichkeiten waren in den letzten Jahren nicht unbedingt von Erfolg gekrönt“, sagt Helmut Hüttner, Leiter des Posaunenchors Schrozberg: „Wir erhoffen uns, dass bei den Mädchen und Jungen durch die Bläserklasse Freude am Musizieren geweckt wird.“

Die größten Nutznießer des Schulterschlusses zwischen Vereinen, Musikschule und Schulen seien jedoch die Kinder, ist Andreas Straßer überzeugt: „Die Schüler erlernen nicht nur ein Blechblasinstrument. Sie stellen gemeinsam etwas auf die Beine, arbeiten und wachsen daran. Die Kinder tanken bei den Auftritten unglaublich viel Selbstbewusstsein – gerade im zweiten Kursjahr, wenn sie ein gewisses Niveau erreicht haben, taumeln sie fast vor Freude von der Bühne.“

Klassenmusizieren in Bönnigheim, Erligheim und Kirchheim Sponsoren finanzieren zwei Tuben Bönnigheim

Bläserklasse gibt Standkonzert für die Eltern

Wie aus anfänglichem Tröten ein ganz passables Ensemble entsteht, weiß Andreas Straßer bereits aus seiner Erfahrung in Niederstetten, dem Sitz der Musikschule Hohenlohe. Dort bewährt sich die Bläserklasse an der örtlichen Grundschule bereits seit einigen Jahren – ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem lokalen Musikverein.

Die Eltern der Zweitklässler in der Schrozberger Grundschule konnten sich bei einem Elternabend davon überzeugen, wie sich eine solche Bläserklasse anhört – „damit wir nicht nur theoretisch erzählen, was Kinder hier lernen“, sagt Andreas Straßer. „Es wäre schön, wenn sich mindestens 15 Kinder für die neue Bläserklasse in Schrozberg finden“, sagt Karl-Albrecht Wagner. Wenn nur zwei von ihnen hinterher im Musikverein oder bei den Posaunenchören weitermachen, wäre das schon ein Erfolg.