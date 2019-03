Wir machen uns Sorgen“, sagt Hans-Joachim Feuchter im Ausschuss für Umwelt und Technik. Der Vorsitzende der Fraktion Grüne/ÖDP spricht die Klimakrise an. Er erinnert an die Haushaltsrede, die sein Fraktionskollege Daniel Kieß­ecker vergangenen November im Kreistag gehalten hat. Der Kreisrat machte darin den Klimawandel zum zentralen Thema. „Als ländlich geprägter Landkreis muss unser Klimaschutzkonzept die Landwirtschaft als Teil der Lösung stärker miteinbeziehen“, forderte Kießecker und stellte Anträge, die von Feuchter weiter konkretisiert wurden. Im Kern geht es darum, wie Kohlendioxid aus der Luft herausgeholt und langfristig gebunden werden kann.

Humusgehalt in Böden

Feuchter nennt dafür im Ausschuss zwei natürliche Verfahren. „Böden mit viel Humus können Treibhausgase binden, den Kampf gegen die Klimakrise unterstützen“, sagt Feuchter. Hintergrund ist die „Vier-Promille-Initiative“ zum globalen Humusaufbau, die bei der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris auf den Weg gebracht wurde – ein jährlicher Humusaufbau von vier Promille würde genügen, um alle weiteren, neu hinzugekommenen Kohlendioxid-Emis­sionen zu kompensieren.

„Wir möchten, dass eine Datenbasis zum Humusgehalt in Böden im Landkreis Schwäbisch Hall geschaffen wird“, sagt Feuchter. Der Humusgehalt soll gemessen werden, beispielsweise beginnend mit einer Stichprobe in der Gemeinde Blaufelden.

Der erste Landesbeamte Michael Knaus macht darauf aufmerksam, dass bei diesem Thema in Zeiträumen von 50 bis 100 Jahren gedacht werden müsse, um etwas zu bewirken. Alles, was zur Humusanreicherung gemacht werde, würde auch nur eine beschränkte Erhöhung der Humusgehalte im Boden erzielen. Zudem seien Bodenuntersuchungen sehr teuer.

Werner Balbach, der Leiter des Landwirtschaftsamts, ergänzt, dass die Messbarkeit des Humusgehalts im Boden sehr schwierig sei. Knaus verweist auf eine Landtagsanfrage der Grünen vom November 2013, wodurch es bereits eine Studie gebe, in der an 7489 Standorten in Baden-Württemberg Boden untersucht worden sei. Er schlägt vor, dass diese Landesuntersuchung zu Bodenproben auf die Gemeinde Blaufelden gezoomt und geprüft werden soll, was eine Messstelle kostet. Feuchter ist einverstanden.

100 000 Euro setzen

Beim zweiten Verfahren geht es um die Anpflanzung von Hecken, „die die Fruchtbarkeit der Böden erhöhen, den Humusaufbau befördern“, erläutert Feuchter. Er macht deutlich, dass die beiden Verfahren zusammenhängen. „Wir sollten das auf den Weg bringen und dafür 100 000 Euro setzen“, schlägt der Kreisrat vor. Zum Thema Heckenanpflanzungen macht Knaus deutlich, dass es sich um eine staatliche und keine kommunale Aufgabe handele. Er gibt zu bedenken, dass im Landkreis Schwäbisch Hall offene Flächen eh schon sehr knapp seien und nennt als Strategie des Naturschutzes die Offenhaltung von Flächen.

„Etwas mehr Mut“

Uwe Berger hat „Sympathie fürs Thema Gehölzpflanzung“ und wünscht sich „etwas mehr Mut“. Die Landschaft sei „ziemlich ausgeräumt“. Der CDU-Kreisrat fragt aber zum Effekt von Gehölzanpflanzungen nach: Wie viel Kilometer muss angepflanzt werden, um beispielsweise welche Steigerung des Humusgehalts im Boden zu bekommen? Auf diese Fragen erhält er keine Antwort, aber Knaus schlägt vor, dass die Kreisverwaltung gemeinsam mit dem Landschaftserhaltungsverband Möglichkeiten für Gehölzpflanzungen in der Gemeinde Blaufelden prüft. Auch damit ist Feuchter einverstanden.

Wärmeplanung in Baugebieten

Zudem spricht Feuchter das Thema Wärmeplanung an und fordert, dass der Landkreis für neue Baugebiete eine Wärmeplanung verlangt und fördert. „Es geht darum, wie die Beheizung verbessert werden kann, es braucht auch eine kommunale Planung für Wärmenetze“, unterstützt ihn sein Fraktionskollege Gottfried Gronbach.

Solche Wärmeplanungen könnten rechtlich vom Landkreis nicht verlangt werden und für Förderprogramme sei das Land zuständig, entgegnet Knaus. Kurt Wackler (Freie) weist darauf hin, dass Wärmeplanung für kleinere, neu entstehende Quartiere keinen Sinn mache, sich nur für größere Einheiten rechne. Der Kreisrat erkennt in der energetischen Modernisierung des Bestandes viel mehr Potenzial, aber das sei teuer und müsste noch stärker gefördert werden.