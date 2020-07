Ein Rundgang mit Andreas Bauer über den Hof, durch Stall und Volieren, vermittelt einen ganz guten Eindruck von der Zuchtanlage der Familie in Brüchlingen bei Blaufelden – deren schiere Größe erschließt sich freilich erst beim Blick aufs Google-Earth-Luftbild. Das Ganze ist in nunmehr drei Generationen gewachsen, die vierte steht in den Startlöchern. Auch wenn jeder andere Schwerpunkte setzt: Die Liebe zur Kleintierzucht wird vererbt.

Kinderstube im Stall

Im Gegensatz zu Vater und Großvater ist der Industriemechaniker Andreas Bauer nicht mal mehr im Nebenerwerb Landwirt. Ganz dunkel erinnert sich der 36-Jährige an Großtiere in diesem Stall; dass das Zuhause seiner Geflügel-Kinderstube früher ein Schweinestall war, weiß er nur vom Hörensagen. Jetzt arbeiten sich hier unter anderem einige wenige Wochen alte Hauben-Landenten durchs Stroh, die noch ein bisschen zerrupft aussehen, ziemlich unansehnlich: Noch ist nichts zu erkennen von den Bilderbuch-Schönheiten mit akkuratem, kugelrundem Puschel auf dem Kopf, für die sich Bauer so begeistert.

Fasanen im Trend

Auch die Legehühner leben in diesem Stall, zudem sind hier die Brutkästen aufgebaut, die selbstgebauten ebenso wie die gekauften, wobei sich qualitativ kein Unterschied feststellen lässt: Es liegt an den Vogeleltern, ob die Eier befruchtet wurden, ob etwas aus diesen Eiern schlüpfen wird. 20 Eier der Königsglanzfasanen, von denen das Paar derzeit gut 300 Euro wert ist, hat Bauer vergeblich in den Brutkasten gelegt. Auch beim Nachwuchs der in der Sonne wie Kupfer glänzenden Elliot-Fasanen sieht’s trüb aus, ausgerechnet, wo die doch Trend sind und entsprechend nachgefragt: „Hätte ich 50 Paare, ich könnte sie alle verkaufen.“ Jedes Ei in diesen Brutkästen ist beschriftet, unter anderem mit dem Datum, an dem sie eingelegt wurden: „Das hab ich vom Vater, das hat sich bewährt.“

Ein Familien-Erbe

Überhaupt hat er so ziemlich alles von Vater Rainer Bauer übernommen, der 2019, gerade mal 70 Jahre alt, überraschend verstorben ist. So wie Rainer Bauer einst vom Großvater eher unfreiwillig die vor allem aus Wassergeflügel bestehende Kleintierzucht übernommen und schließlich mit dem Schwerpunkt Fasanen fortgeführt hat, sieht sich nun Andreas Bauer in der Pflicht. „Obwohl, so seh ich das mittlerweile nicht mehr; eigentlich bin ich infiziert. Ich möcht’s nicht mehr missen.“ Die Zahl der betreuten Tiere freilich ist fast halbiert, und durch Container, in denen er für jede Art das richtige Futtergemisch vorbereitet, sowie dank der oberirdisch verlegten Frischwasserleitung kann er ohne größere Umstände ein paar Tage wegfahren. Sich ebenso unbedingt der Zucht verschreiben wie sein Vater, das will der Sohn dann doch nicht.

Noch immer leben Goldfasanen in allen Farben in der Anlage, Amherst-, Königs- und Königsglanzfasane, exotische Vögel wie der mongolische Ringfasan, der Tenebrosus- oder Swinhoefasan, insgesamt 13 Arten, mit Nachzucht rund 90 Tiere, die dem Züchter zum Teil aus der Hand fressen. Die Fasanen und die Enten, übrigens begnadete Schneckenfresser, leben im Freien. Vor allem die Volieren der Fasanen sind von oben, unten und allen Seiten gesichert. Sind Fasane Ausbrecherkönige? Mitnichten. Andreas Bauer fürchtet Einbrecher, sprich allzu interessierte Marder, Füchse und Raubvögel.

Kinder begeistern

65 wildfarbige und weiße Landenten mit Haube hat er außerdem, und vor allem für seine Neffen und die Nichte die Zwerghühner. Auf Wunsch der Kleinen, der siebenjährigen Anna, sind auch noch zwei Holländerkaninchen eingezogen, doch die sind noch in der Probezeit – etwas das Andreas Bauer generell für Kinder mit Tierwunsch empfiehlt.

Der Brüchlinger ist seit vielen Jahren Jugendleiter im Kleintierzuchtverein Blaufelden und weiß um die Faszination, die Tiere auf Kinder ausüben, aber auch um die Schnelllebigkeit dieser Zeit, in der sich Jugendliche für so vieles begeistern lassen. Dass der Umgang mit den Tieren Kindern guttut, daran hat Andreas Bauer keinen Zweifel. Ebenso wenig daran, dass ein bisschen Bestätigung Wunder wirkt – also etwa Urkunde und Pokal für silber-schwarz gesäumte Zwerg-Wyandotten. „Es ist schade, dass es coronabedingt in diesem Sommer keine Ausstellungen gibt“, so Bauer mit Blick auf die abgesagte Jungtierschau am ersten August-Wochenende in Niedernhall und vor allem natürlich angesichts der ursprünglich für Ende August geplanten Ausstellung des Heimatvereins. Auch er selbst hätte gern eine möglichst große Vielfalt vorgestellt, hätte Füße und Schnäbel gewaschen, die Entenhauben sorgfältig zur perfekten Kugelform getrimmt.

Stress-Bewältigung mal anders

Nicht alle Enten und Hühner kann die Familie behalten. Andreas Bauer verkauft mittlerweile recht viel, dennoch muss er immer wieder Tiere töten lassen beziehungsweise seit mehreren Schulungen auch selbst töten, rupfen, brühen, ausnehmen. Die Nachwuchszüchter im Verein und in der Familie wissen das. „Selbstverständlich. Kinder auf dem Land wissen, wo die Milch herkommt, dass Hühner die Eier legen und ein Schnitzel nicht im Regal wächst.“

Die Kinder und Jugendlichen sehen auch, dass das Hobby Kleintierzucht für die Großen nicht nur Arbeit und Zeitverlust, sondern vor allem viel Freude bedeutet. „Ich sitz in der Sonne, freu mich so richtig an all dem hier; andere rennen zum Therapeuten weil’s gestresst sind.“

Weil nun nicht jeder und jede daheim Geflügel halten kann, verweist Andreas Bauer auf Parzellen, die der Kleintierzuchtverein Blaufelden – wie im Übrigen viele andere Vereine – vermietet. Irgendwann muss so eine Familientradition ja beginnen.