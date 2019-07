Ein betrunkener 50-Jähriger hat sich am Sonntagabend in Großerlach mit der Polizei angelegt.

Wie die Polizei mitteilt, informierte eine Anwohnerin sie am Sonntagabend über eine betrunkene Person in ihrer Straße. Ein Mann säße dort auf einer Mauer und würde immer wieder grundlos schreien. Die Polizeistreife fand vor Ort einen 50-Jährigen vor. Als die Beamten ihn ansprachen, schrie er zunächst laut und unverständlich. Nach längerem Zureden schien der Mann dann zunächst den Nachhauseweg antreten zu wollen. Nach den ersten Schritten änderte er jedoch offenbar seine Meinung, machte kehrt und schlug auf die Polizisten ein. Diese überwältigten den 50-Jährigen und legten ihm Handschellen an. Auf der Fahrt zum Revier und auf der Dienststelle selbst beleidigte er die Polizisten mehrfach - und musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

