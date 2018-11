Politik Große Empörung

Next

Evelyne Gebhardt, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Seit 1994 vertritt sie die Region in Straßburg und Brüssel. © Foto: Johannes Ihle

noa und sel

Gefasst und energisch wirkt Evelyne Gebhardt am Telefon. Am Montagabend war der SPD-Europaabgeordneten aus dem Wahlkreis und Vizeüräsidentin des Europaparlaments telefonisch mitgeteilt worden, dass sie per Beschluss des SPD-Bundesvorstands auf den aussichtslosen Listenplatz 25 bei der Europawahl gesetzt worden ist. Damit überging das Gremium die Entscheidung des Landesverbands, der im September für Evelyne Gebhardt als Spitzenkandidatin gestimmt hatte. Stattdessen rückte der Bundesvorstand Luisa Boos auf den Listenplatz 15.

Es sind mehrere Punkte, welche die Politikerin, die seit 1975 Mitglied der SPD ist, erzürnen. Zum einen habe der Bundesvorstand „die demokratische Entscheidung des Landesverbands nicht respektiert“. Dieser hatte sich mit 87 Prozent für Gebhardt als Spitzenkandidatin ausgesprochen. „Was mich maßlos ärgert, ist, dass offensichtlich mein Alter der Grund sein soll. Ich bin 64, ich bin voller Energie.“ Andere Gründe als das Ziel, die SPD zu verjüngen, seien ihr nicht genannt worden. Zudem werde mit zweierlei Maß gemessen: Zwei männliche SPD-Politiker wurden mit 70 und 71 Jahren auf aussichtsreiche Plätze nominiert.

Andere Kriterien

Im Vorfeld der Bundesvorstandssitzung sei nicht mit ihr darüber gesprochen worden, dass möglicherweise jemand anderes vorgezogen werde. „Es war klar, dass eine Ostfrau oder eine junge Frau nach vorne sollte.“ Sie hatte damit gerechnet, auf sieben bis neun platziert zu werden. Ausschlaggebend für die Rangfolge seien bisher unter anderem folgende Kriterien gewesen: die Bevölkerungszahl des Bundeslandes sowie die Ergebnisse bei den letzten Wahlen.

Durch die Entscheidung der Bundes-SPD findet sich jetzt erst auf Listenplatz 15 ein Vertreter aus Baden-Württemberg. „Unglaublich“ sei das, kommentiert Evelyne Gebhardt. „Bremen, Hannover, Hamburg und Berlin – alle wichtiger als Baden-Württemberg.“ Bei der Europawahl 2014 stand Gebhardts Name auf Platz vier der SPD-Liste in Deutschland. „Um mit dem Listenplatz 25 noch ins Parlament zu kommen, müsste die SPD ein Wahlergebnis von um die 25 Prozent erzielen. Das sehe ich nicht.“

Unverständlich ist für Gebhardt zudem, dass die Partei auf ihre Erfahrung verzichten wolle – „gerade jetzt, wo Rechtspopulisten nach vorne drängen. Als mögliche Vizepräsidentin des Hauses hätte ich den nötigen Einfluss und die Erfahrung, um Rechtspopulisten von Posten und Macht fernzuhalten.“

Die Entscheidung war Gebhardt durch Leni Breymeier übermittelt worden. Die SPD-Landesvorsitzende, die gestern überraschend von ihrem Amt zurückgetreten ist, hat gegen den Beschluss des Parteivorstands gestimmt. Breymeier gilt als Förderin von Luisa Boos, die dem linken Flügel der SPD angehört. Gleichwohl sagt sie: „Der Antrag (Boos vorzuziehen) kam für mich unverhofft, nachdem aus Schleswig-Holstein eine junge Frau vorne platziert war.“ Sie habe damit gerechnet, dass Gebhardt wieder aufgestellt wird. Zudem betont Breymeier: „Wir haben eine klare Beschlussfassung, die vom Bundesparteivorstand ignoriert wurde.“ Sie ergänzt: „Unser Vorgehen werden wir am Freitag in der Landesvorstandssitzung beraten. Es geht auch um die Platzierung unseres zweiten Europaabgeordneten Peter Simon. Es finden jetzt Gespräche mit anderen Landesverbänden statt.“

Schlicht inakzeptabel

„Was ich bislang an Reaktionen aus der Partei erfahren habe, ist nicht zitierfähig“, sagt der SPD-Kreisvorsitzende Nikolaos Sakellariou. „Wenn eine Handvoll Funktionäre eine Parteitagsentscheidung in ihr Gegenteil verkehren, ist das schlicht inakzeptabel.“ Er macht Breymaier schwere Vorwürfe: „Kein Bundesvorsitzender oder Bundesgeneralsekretär würde sich erlauben, so zu entscheiden, ohne sich zuvor Rückendeckung von der betroffenen Landesvorsitzenden zu holen. Jetzt das Gegenteil zu behaupten, ist schlicht unglaubwürdig.“

Gebhardt sei eine Politikerin, die sich Verdienste erworben habe und deswegen mit einem hervorragenden Ergebnis von 86,67 Prozent vom Landesparteitag als Spitzenkandidatin der

baden-württembergischen SPD für die Europawahl gewählt worden ist. „Luisa Boos erhielt mit 58,59 Prozent das schlechteste Ergebnis. Und sie soll nun die SPD Baden-Württemberg allein in Brüssel vertreten? Unfassbar“, meint Sakellariou. „Hier soll jemand versorgt werden, der wahrscheinlich auf dem SPD-Landesparteitag am 24. November keine Mehrheit mehr für ein bezahltes Parteiamt erhalten wird.“

Für den SPD-Kreisverband sei die Berliner Entscheidung völlig inakzeptabel. Es gebe nur eine Lösung: Luisa Boos verzichtet auf ihren Listenplatz und tauscht ihn mit Evelyne Gebhardt. „Dazu fordern wir sie auf“, so Sakellariou.

Annette Sawade ist empört, „wie sich ein Parteivorstand über das Votum einer satzungsgemäß einberufenen Landesvertreterversammlung hinwegsetzt“. „Wie sollen wir denn unter solchen Voraussetzungen vor Ort Frauen für die Kommunalwahlen gewinnen, wenn schon die Leistungsträgerinnen keine Anerkennung finden und ihre Arbeit nicht fortsetzen können?“, fragt die ehemalige Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen die SPD-Chefin Andrea Nahles in einem Schreiben. Der „Affront gegen die Arbeit von Evelyne Gebhardt“ dürfe nicht negiert werden und schade dem Ansehen der SPD.

Der Bundesvorstand gibt sich derweil wortkarg. Man schlage der Europadelegiertenkonferenz am 9. Dezember eine Liste für die Europawahl vor, die einen klaren Akzent für Jüngere und Frauen setze und regionalen Aspekten Rechnung trage, teilt eine Pressesprecherin auf eine umfangreiche Nachfrage dieser Zeitung mit dürren Worten mit. Der Vorschlag sei mit großer Mehrheit vom Parteivorstand beschlossen worden.